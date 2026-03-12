Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 12-3: Một rào cản đang chờ Bitcoin

12-03-2026 - 20:42 PM | Thị trường chứng khoán

Đà tăng hiện nay của Bitcoin được đánh giá chỉ mang tính phục hồi ngắn hạn sau khi giá tăng khoảng 17% từ vùng dưới 60.000 USD.

Tối 12-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 1,5%, lên gần 70.500 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng đi lên. Ethereum tăng hơn 2%, đạt khoảng 2.060 USD; BNB lên 652 USD; còn Solana tăng lên 86,8 USD. Trong khi đó, XRP tăng gần 1%, giao dịch quanh mức 1,38 USD.

Theo các nhà phân tích, đà tăng hiện nay của Bitcoin chủ yếu mang tính phục hồi ngắn hạn sau khi giá tăng khoảng 17% từ vùng dưới 60.000 USD - mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tuy vậy, mốc 78.000 USD vẫn được xem là ngưỡng quan trọng quyết định khả năng đảo chiều xu hướng giảm hiện tại.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain CryptoQuant cho thấy lực mua trên thị trường phái sinh Bitcoin đang quay trở lại.

Chỉ số "net taker volume" - đo lường chênh lệch giữa khối lượng mua chủ động và bán chủ động liên tục duy trì ở mức dương kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Điều này cho thấy phe mua đang tạm thời chiếm ưu thế.

Thị trường tiền số hôm nay, 12-3: Một rào cản đang chờ Bitcoin- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch gần mốc 70.500 USD Nguồn: OKX

Ông Nic, CEO Coinbureau, cho biết trên mạng xã hội X rằng trong 30 ngày qua, khối lượng mua chủ động đã vượt khối lượng bán.

Diễn biến này trùng với giai đoạn Bitcoin phục hồi lên vùng 74.000 USD, cho thấy nhu cầu đầu tư đang quay lại thị trường. Theo ông, người mua hiện đang kiểm soát xu hướng giá trong ngắn hạn.

Một chỉ số khác phản ánh sức khỏe tổng thể của thị trường Bitcoin cũng ghi nhận cải thiện đáng kể. Chỉ số này đã tăng từ 10 điểm lên 30 điểm kể từ ngày 6-3, mức cao nhất kể từ cuối tháng 10-2025.

Tuy nhiên, theo ông Julio Moreno, Giám đốc nghiên cứu tại CryptoQuant, thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm dài hơn, dù tâm lý đã chuyển từ cực kỳ tiêu cực sang tiêu cực.

Ở góc nhìn dài hạn, công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết giá Bitcoin hiện nằm giữa hai vùng chi phí mua trung bình của nhà đầu tư, khoảng 54.400 USD và 78.000 USD.

Nếu không xuất hiện các yếu tố vĩ mô bất lợi, khu vực này có thể hỗ trợ một đợt phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, giá nhiều khả năng sẽ gặp lực cản mạnh khi tiến gần mốc 78.000 USD.

Trong hơn một tháng qua, Bitcoin chủ yếu dao động trong vùng 62.000-72.000 USD và nhiều lần thất bại khi cố vượt mốc 70.000 USD.

Theo Cointelegraph, các nhà phân tích dự báo nếu giá không giữ được vùng này, xu hướng trung hạn có thể quay lại giảm, với mốc hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh 54.000 USD.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra?

Chứng khoán hồi phục với thanh khoản thấp, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy”

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy” Nổi bật

VN-Index mất gần 19 điểm do sức ép từ nhóm VN30 và cổ phiếu chứng khoán

VN-Index mất gần 19 điểm do sức ép từ nhóm VN30 và cổ phiếu chứng khoán

17:40 , 12/03/2026
Tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng phiên 12/3, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

Tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng phiên 12/3, cổ phiếu nào là tâm điểm xả hàng?

17:39 , 12/03/2026
Chuyên gia cảnh báo về chiêu trò dùng AI giả mạo tư vấn đầu tư

Chuyên gia cảnh báo về chiêu trò dùng AI giả mạo tư vấn đầu tư

15:53 , 12/03/2026
Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, "tung" 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30

Phiên 12/3: Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, "tung" 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30

15:52 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên