Thị trường tiền số hôm nay, 12-3: Một rào cản đang chờ Bitcoin

Tối 12-3, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 1,5%, lên gần 70.500 USD.

Nhiều đồng tiền số khác cũng đi lên. Ethereum tăng hơn 2%, đạt khoảng 2.060 USD; BNB lên 652 USD; còn Solana tăng lên 86,8 USD. Trong khi đó, XRP tăng gần 1%, giao dịch quanh mức 1,38 USD.

Theo các nhà phân tích, đà tăng hiện nay của Bitcoin chủ yếu mang tính phục hồi ngắn hạn sau khi giá tăng khoảng 17% từ vùng dưới 60.000 USD - mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tuy vậy, mốc 78.000 USD vẫn được xem là ngưỡng quan trọng quyết định khả năng đảo chiều xu hướng giảm hiện tại.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain CryptoQuant cho thấy lực mua trên thị trường phái sinh Bitcoin đang quay trở lại.

Chỉ số "net taker volume" - đo lường chênh lệch giữa khối lượng mua chủ động và bán chủ động liên tục duy trì ở mức dương kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Điều này cho thấy phe mua đang tạm thời chiếm ưu thế.

Bitcoin đang giao dịch gần mốc 70.500 USD Nguồn: OKX

Ông Nic, CEO Coinbureau, cho biết trên mạng xã hội X rằng trong 30 ngày qua, khối lượng mua chủ động đã vượt khối lượng bán.

Diễn biến này trùng với giai đoạn Bitcoin phục hồi lên vùng 74.000 USD, cho thấy nhu cầu đầu tư đang quay lại thị trường. Theo ông, người mua hiện đang kiểm soát xu hướng giá trong ngắn hạn.

Một chỉ số khác phản ánh sức khỏe tổng thể của thị trường Bitcoin cũng ghi nhận cải thiện đáng kể. Chỉ số này đã tăng từ 10 điểm lên 30 điểm kể từ ngày 6-3, mức cao nhất kể từ cuối tháng 10-2025.

Tuy nhiên, theo ông Julio Moreno, Giám đốc nghiên cứu tại CryptoQuant, thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm dài hơn, dù tâm lý đã chuyển từ cực kỳ tiêu cực sang tiêu cực.

Ở góc nhìn dài hạn, công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết giá Bitcoin hiện nằm giữa hai vùng chi phí mua trung bình của nhà đầu tư, khoảng 54.400 USD và 78.000 USD.

Nếu không xuất hiện các yếu tố vĩ mô bất lợi, khu vực này có thể hỗ trợ một đợt phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, giá nhiều khả năng sẽ gặp lực cản mạnh khi tiến gần mốc 78.000 USD.

Trong hơn một tháng qua, Bitcoin chủ yếu dao động trong vùng 62.000-72.000 USD và nhiều lần thất bại khi cố vượt mốc 70.000 USD.

Theo Cointelegraph, các nhà phân tích dự báo nếu giá không giữ được vùng này, xu hướng trung hạn có thể quay lại giảm, với mốc hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm quanh 54.000 USD.