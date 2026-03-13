Kinh tế trưởng SSI: TTCK phản ứng với cú sốc năng lượng tích cực hơn sau nhiều bài học về bán tháo

Chia sẻ tại Talkshow GATEWAY TO VIETNAM: “TRUMP’S TANTRUM 2.0”, ông Nguyễn Lưu Hưng – Kinh tế trưởng SSI cho rằng tình hình thế giới đang thể hiện sự bất định cao hơn nhiều so với chu kỳ trước, điển hình như câu chuyện thuế quan năm ngoái hay xung đột địa chính trị mới đây.

Theo ông Hưng, Chính phủ Việt Nam đang làm mọi cách để củng cố nội lực, tăng sức chống chịu cho cả khu vực công và tư nhân. Việt Nam hiện đã có nghị quyết về việc định hướng phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) và Nhà nước (Nghị quyết 79). Việt Nam đang tập trung vào các động lực tăng trưởng trong nước để thu hút dòng tiền.

Đề xuất nâng cấp Tổng công ty đường sắt lên mô hình Tập đoàn là một trong những ví dụ. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xử lý các dự án lớn, điển hình như đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Kinh tế trưởng SSI cho rằng, khối kinh tế Nhà nước sẽ làm bất kỳ điều gì mà khu vực tư nhân không làm được.

Đánh giá về tác động của tình hình căng thẳng tại Trung Đông, ông Hưng cho rằng, nếu giá dầu tăng và tiếp tục neo cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư chi tiêu hạ tầng của Việt Nam.

Kịch bản cơ sở là giá dầu 90 USD/thùng trong 2 tháng. Nếu giá dầu neo trên 100 USD/thùng, kéo dài 4 tháng sẽ gây khó khăn cho các nhà thầu thi công khi chi phí Logistic tăng cao. Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị đăng cai APEC tại Phú Quốc. Chi phí tăng cao gây khó khăn cho các nhà thầu.

Theo Kinh tế trưởng SSI, Chính phủ cần phải can thiệp để hỗ trợ.Việt Nam từng làm rất tốt dưới thời Covid. Hiện nay, dư địa chính sách tài khoá còn nhiều, tỷ lệ nợ công trên GDP dưới 60%. Ông Hưng cho rằng Việt Nam vẫn hướng đến mục tiêu tăng trưởng 10%, dù có thể điều chỉnh nếu gặp trở ngại nhưng là câu chuyện của quý 4, không phải bây giờ.

Đối với thị trường chứng khoán, ông Hưng cho rằng, các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đã học được rất nhiều từ năm ngoái với thuế quan. Vì thế, phản ứng với cú sốc năng lượng hiện nay cũng tốt hơn. Thị trường hiện đã phản ứng tích cực sau nhiều bài học về việc bán tháo. Tuy nhiên, Kinh tế trưởng SSI nhấn mạnh điều quan trọng là câu chuyện dài hạn thay vì những bước đi mang tính chu kỳ.

Sắp tới đây, sau khi được nâng hạng, Việt Nam kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia và làm giảm tính biến động của thị trường. UBCKNN rất mong muốn phát triển các quỹ, các công ty quản lý tài sản để cân bằng chống biến động. Tại một toạ đàm mới đây, đại diện của NHNN cũng đã đề nghị các NHTM xây dựng các công cụ phòng ngừa rủi ro để phòng ngừa độ biến động tiền tệ.