Doanh nghiệp ông Tô Dũng làm Chủ tịch sắp họp cổ đông

13-03-2026 - 15:17 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VIW đã tăng kịch trần 6 phiên gần nhất, đạt mức tăng hơn 150% kể từ khi có Chủ tịch mới, vốn hóa ở mức gần 2.100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ông Tô Dũng làm Chủ tịch sắp họp cổ đông - Ảnh 1.

Sau 1 tuần ông Tô Dũng làm Chủ tịch, giá cổ phiếu Viwaseen tăng gấp đôi- Ảnh 1.Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT VIWASEEN phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VIWASEEN

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN, mã: VIW) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng là 26/3/2026, thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng công ty, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Nội dung họp gồm Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ; Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025; Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty; Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty với các Công ty con, công ty liên kết trong cùng Tổng công ty VIWASEEN; + Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trước đó, ngày 5/3/2026, VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo sau khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất thoái toàn bộ vốn. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên, trong đó ông Tô Dũng được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW đã tăng kịch trần 6 phiên gần nhất, đạt mức tăng hơn 150% kể từ khi có Chủ tịch mới. Hiện nay, vốn hóa doanh nghiệp ở mức gần 2.100 tỷ đồng.

Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

