Cổ phiếu Novaland (NVL) được “gom” đột biến, tăng trần phiên thứ hai liên tiếp

Kết phiên, NVL dừng ở mức 12.650 đồng/cổ phiếu, tăng kịch biên độ 6,75% so với phiên trước. Thanh khoản cũng tăng mạnh khi gần 23,8 triệu cổ phiếu được sang tay, cao vượt trội so với mức giao dịch bình quân trước đó.

Đáng chú ý, đây là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của cổ phiếu bất động sản này, trong đó có hai phiên tăng trần liên tục. Tính trong chuỗi tăng này, thị giá NVL đã tăng gần 21%, tương ứng tăng khoảng 2.150 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của Novaland cải thiện đáng kể, lên mức hơn 28.235 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với vùng đỉnh ngắn hạn hơn 18.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 8/2025, thị giá NVL hiện vẫn thấp hơn khoảng 30%.

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu NVL có phiền tăng trần thứ 2 liên tiếp.

Diễn biến tăng bứt phá của NVL diễn ra trong bối cảnh thị trường chung khá thận trọng. Phiên 13/3, chỉ số chính VN-Index tiếp tục giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp và đánh mất mốc 1.700 điểm, phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền trên thị trường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,157 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 13/3 đến 10/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ gần 171,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,679% vốn điều lệ, xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,582% vốn điều lệ.

Theo công bố, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland – hiện là người quản lý doanh nghiệp tại Diamond Properties. Cá nhân ông Nhơn cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 96,7 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 4,335% vốn điều lệ của Novaland.

VN-Index mất gần 14 điểm, dầu khí và chứng khoán giảm mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 13/3 diễn biến kém tích cực khi, VN-Index tiếp tục mất thêm gần 14 điểm, lùi về 1.696 điểm. Trong đó nhóm dầu khí và chứng khoán đồng loạt giảm mạnh, kéo chỉ số đi xuống.

Kết phiên, VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%) xuống 1.696,24 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,01 điểm (-0,81%) xuống 245,84 điểm, còn UPCoM-Index tăng nhẹ 0,73% lên 124,75 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 369 mã giảm, 335 mã tăng và 782 mã đứng giá, cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức khá cao. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 30.940 tỷ đồng, tương ứng 1,217 tỷ cổ phiếu được sang tay.

Dòng tiền vẫn duy trì hoạt động tích cực, dù tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng khi thị trường liên tục rung lắc quanh vùng 1.700 điểm.

Cổ phiếu dầu khí la liệt nằm sàn, VN-Index giảm điểm sâu phiên thứ 2 liên tiếp.

Nhóm dầu khí giảm sâu với nhiều mã lao dốc giam sàn như: PVT, BSR, PLX hay giảm mạnh tại PVS -8,05%, PVD -3,03% và GAS cũng giảm sàn.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ khi SSI -2,57%, VIX - 2,08%, VND -1,81%, SHS -1,8%, VCI giảm nhẹ.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh, với VCB -1,34%, CTG -0,87%, MBB -0,38%, VPB -0,39%, HDB -0,39%, TPB -0,31% và EIB -0,22%. Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số mã giúp giá cổ phiếu duy trì sắc xanh như VIB +1,5%, ACB +1,3%, LPB +0,97% và STB +0,15%, trong khi nhiều mã khác như TCB, SHB, SSB, MSB và OCB giao dịch quanh mức tham chiếu﻿

Một số điểm sáng nổi bật tập trung tại nhóm bất động sản có: VHM +2,19%, PDR +1,31%, DXG +1,45%, TCH +3,42,….

Ở nhóm nguyên vật liệu, nhiều cổ phiếu lớn điều chỉnh như HPG -0,56%, DGC -4,33%, DCM -4,58%, GVR -5,03%, DPM -2,35%.

Ngược lại, nhóm tiêu dùng ghi nhận MSN +1,09%, VNM +2,44%, góp phần phần nào kìm hãm đà giảm của thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì trạng thái bán ròng gần 500 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó, HoSE bị khối này rút vốn gần 400 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, khối ngoại xả mạnh BSR -279,79 tỷ đồng, tiếp đến VIC -133,44 tỷ đồng, SSI -99,13 tỷ đồng, VHM -96,77 tỷ đồng, PLX -89,81 tỷ đồng. Một số mã khác cũng bị bán ròng đáng kể như PVD -76,40 tỷ đồng, POW -68,73 tỷ đồng, TCX -64,16 tỷ đồng, GAS -63,33 tỷ đồng, DGC -62,31 tỷ đồng, STB -55,71 tỷ đồng, BID -50,47 tỷ đồng, FPT -50,29 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại KDH +141,08 tỷ đồng, VNM +138,98 tỷ đồng, MSN +133,02 tỷ đồng, ACB +119,11 tỷ đồng, VIB +116,45 tỷ đồng, TCH +116,40 tỷ đồng và VCI +106,45 tỷ đồng.