Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị tự doanh CTCK "xả" mạnh phiên cuối tuần

13-03-2026 - 17:40 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị tự doanh CTCK "xả" mạnh phiên cuối tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 55 tỷ đồng trên HOSE.

Mở cửa phiên cuối tuần 13/3, thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên sáng với hơn nửa số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 giảm điểm khiến cho VN Index đã có lúc lùi về dưới khu vực 1.700. Tuy nhiên, lực cầu tại một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ giúp cho thị trường thu hẹp đà giảm và đã có lúc lấy lại sắc xanh. Kết phiên, VN Index đóng cửa tại 1.696,24, giảm 13,37 điểm, tương đương 0,78%. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 477 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 55 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VCB và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 31 tỷ và 28 tỷ đồng. Theo sau là VGC (24 tỷ), VIX (23 tỷ), GEX (18 tỷ), HHV (15 tỷ), OCB (13 tỷ), DGW (12 tỷ), PNJ (11 tỷ) và EVF (11 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIB với giá trị -89 tỷ đồng, tiếp theo là KDH (-78 tỷ), TCH (-71 tỷ), TCB (-50 tỷ) và BSR (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSB (-21 tỷ), STB (-11 tỷ), HPG (-10 tỷ), VCB (-9 tỷ) và E1VFVN30 (-8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế trưởng SSI: TTCK phản ứng với cú sốc năng lượng tích cực hơn sau nhiều bài học về bán tháo

Kinh tế trưởng SSI: TTCK phản ứng với cú sốc năng lượng tích cực hơn sau nhiều bài học về bán tháo Nổi bật

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm

CTCK gọi tên gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt “khủng”, lợi suất vượt xa gửi tiết kiệm Nổi bật

Cổ phiếu Novaland (NVL) được “gom” đột biến, tăng trần phiên thứ hai liên tiếp

Cổ phiếu Novaland (NVL) được “gom” đột biến, tăng trần phiên thứ hai liên tiếp

16:47 , 13/03/2026
CEO AFA Capital: Sàn giao dịch vàng quốc gia phải có “vàng thật, kho thật, giao nhận thật”

CEO AFA Capital: Sàn giao dịch vàng quốc gia phải có “vàng thật, kho thật, giao nhận thật”

16:20 , 13/03/2026
Nhà đầu tư 15 năm tiết lộ cách phân bổ tài sản: 40% bất động sản, 30% cổ phiếu, 10% vàng và lý do giữ tiền gửi

Nhà đầu tư 15 năm tiết lộ cách phân bổ tài sản: 40% bất động sản, 30% cổ phiếu, 10% vàng và lý do giữ tiền gửi

16:09 , 13/03/2026
Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm?

15:45 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên