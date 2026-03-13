Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ bị tự doanh CTCK "xả" mạnh phiên cuối tuần

Mở cửa phiên cuối tuần 13/3, thị trường chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên sáng với hơn nửa số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 giảm điểm khiến cho VN Index đã có lúc lùi về dưới khu vực 1.700. Tuy nhiên, lực cầu tại một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ giúp cho thị trường thu hẹp đà giảm và đã có lúc lấy lại sắc xanh. Kết phiên, VN Index đóng cửa tại 1.696,24, giảm 13,37 điểm, tương đương 0,78%. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng 477 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 55 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, VCB và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 31 tỷ và 28 tỷ đồng. Theo sau là VGC (24 tỷ), VIX (23 tỷ), GEX (18 tỷ), HHV (15 tỷ), OCB (13 tỷ), DGW (12 tỷ), PNJ (11 tỷ) và EVF (11 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIB với giá trị -89 tỷ đồng, tiếp theo là KDH (-78 tỷ), TCH (-71 tỷ), TCB (-50 tỷ) và BSR (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSB (-21 tỷ), STB (-11 tỷ), HPG (-10 tỷ), VCB (-9 tỷ) và E1VFVN30 (-8 tỷ đồng).