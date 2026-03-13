Nhiều chuyến bay Việt Nam - Trung Đông bị hủy, Vietnam Airlines tăng cường bay châu Âu

Chiều 13-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi và đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đến hoạt động hàng không. Một số hãng bay quốc tế đã điều chỉnh lịch khai thác, hủy nhiều chuyến bay đi và đến Việt Nam.

Sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Trong giai đoạn 14 đến 16-3, Qatar Airways hủy 15 chuyến bay chở khách trên các đường bay TP HCM - Doha và Hà Nội - Doha, ảnh hưởng hơn 3.000 hành khách. Hãng cũng hủy 4 chuyến bay chở hàng trong cùng thời gian.

Emirates tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên chặng Dubai - TPHCM và chiều ngược lại trong hai ngày 14 và 15-3, ảnh hưởng gần 1.300 hành khách. Tuy nhiên, hãng vẫn duy trì các chuyến bay trên các đường bay Hà Nội - Dubai và Dubai - Bangkok - Đà Nẵng theo lịch trình.

Trong khi đó, Etihad Airways vẫn khai thác cặp chuyến bay EY431/EY433 trên tuyến Hà Nội - Abu Dhabi từ ngày 14-3, vận chuyển gần 500 hành khách. Các chuyến bay chở hàng của hãng tiếp tục hoạt động theo kế hoạch.

Trước những hạn chế đối với các chuyến bay đi châu Âu do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Munich sang khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh

Cùng với đó, giá nhiên liệu hàng không tiếp tục tăng mạnh. Trong ngày 13-3, giá dầu thô Brent duy trì quanh mức 100-101 USD một thùng sau khi tăng hơn 9% trong phiên trước, do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông và rủi ro vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá nhiên liệu Jet A1 theo tham chiếu Mean of Platts Singapore (MOPS) cũng tăng lên khoảng 209,52 USD mỗi thùng, trong khi premium vượt 35 USD mỗi thùng. Theo Cục Hàng không, nguồn cung nhiên liệu hàng không trong khu vực đang ở trạng thái căng thẳng, gây áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng bay.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu Jet A-1 tăng có thể khiến chi phí khai thác của các hãng bay tăng thêm 50-60%, và nếu vượt 200 USD/thùng, tổng chi phí có thể tăng trên 70%.

Chi phí nhiên liệu hiện chiếm 35-40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không. Giá nhiên liệu tăng, nhu cầu du lịch và giao thương suy giảm, cùng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác của các hãng bay, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm 30-4, 1-5 và mùa hè 2026.

Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét một loạt giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí và bảo đảm hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong nước. Trong đó, sớm sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, đồng thời đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết tháng 5-2026 và giảm thuế GTGT đối với nhiên liệu hàng không từ 10% xuống mức phù hợp.

Cơ quan này cũng đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt với vé máy bay nội địa, xem xét điều chỉnh giá trần vé khi cần thiết; đồng thời thiết lập cơ chế làm việc với các nước để bảo đảm nguồn cung Jet A-1 và giảm 50% một số phí hàng không như cất hạ cánh, điều hành bay.