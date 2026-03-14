Doanh nghiệp địa ốc trong hệ sinh thái Lã Vọng Group tiếp tục báo lỗ, tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Aqua City Hòa Bình duy trì chuỗi kết quả kinh doanh không khả quan trong giai đoạn gần đây. Trước đó, doanh nghiệp lỗ 587 triệu đồng trong năm 2023 và tiếp tục lỗ 637 triệu đồng trong năm tài chính 2024. Dù mức lỗ 100 triệu đồng trong năm tài chính 2025 đã giảm đáng kể so với hai năm trước, song việc thua lỗ kéo dài cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình là 658,7 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 660 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với hồi đầu năm (199 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 1.320 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối năm 2025 là 2.221 tỷ đồng, tăng gần 120 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng gần 120 tỷ đồng lên 922,3 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu là gần 1.000 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là gần 300 tỷ đồng – những khoản mục gần như không thay đổi so với hồi đầu năm.

Nhờ vốn chủ sở hữu tăng mạnh, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình đã giảm mạnh từ mức 10,64 lần hồi đầu năm, xuống còn 3,37 lần.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính năm 2025 của công ty còn xuất hiện ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 103,8 tỷ đồng, đây là khoản chỉ tiền mặt cho hai cá nhân là ông Đặng Văn Lân và ông Vũ Văn Bình.

Đơn vị kiểm toán cho biết họ không thể đánh giá được tính hợp lý của các khoản giao vốn này cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với báo cáo tài chính năm 2025.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, Aqua City Hòa Bình hiện còn lưu hành 2 lô trái phiếu, với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12%/năm và đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2028 và giữa năm 2029.

Được biết, Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình được thành lập ngày 06/11/2020, với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại: xóm Trung, P.Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Quán Dũng.

Aqua City Hòa Bình là kết quả hợp tác liên danh giữa CTCP Lã Vọng Group và CTCP Thương mại Ngôi Nhà Mới, đồng thời là đơn vị phát triển Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B (dự án Trung Minh B), tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm do Saigon Ratings công bố ngày 12/4/2024, phần lớn diện tích của dự án Trung Minh B đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý và tiến độ đầu tư thực hiện chậm so với kế hoạch Aqua City Hòa Bình đề ra. Tình trạng này đã làm tăng nguy cơ biến động dòng tiền của dự án so với kế hoạch dự kiến của nhà đầu tư.

Cấu trúc vốn của Aqua City Hòa Bình hiện nay có tính rủi ro cao, với khoảng 85% nguồn vốn đầu tư huy động từ bên ngoài. Trong đó, nguồn vốn có tính biến động cao, phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án trên thị trường trong thời gian tới, là vốn từ dòng tiền bán sản phẩm, chiếm tới 48,4%.

Điều này đồng nghĩa với việc hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ pháp lý và tiến độ đầu tư dự án Trung Minh B, cũng như diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian tới.