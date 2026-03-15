Mã APG giảm sàn 5 phiên liên tiếp, Chứng khoán APG giải trình gì?

Mới đây, CTCP Chứng khoán APG (MCK: APG, sàn HoSE) đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo báo cáo này, cổ phiếu APG giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 9/3/2026 đến ngày 13/3/2026. Chứng khoán APG cho biết, hiện hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, ổn định theo đúng kế hoạch đề ra, không có bất kỳ thông tin, sự kiện bất thường ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động quản trị của công ty.



Ảnh minh họa

Đồng thời, công ty không có sự tác động nào đến giá giao dịch của cổ phiếu APG trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu APG tăng/giảm là do cung cầu trên thị trường chứng khoán, cũng như nhu cầu và thị hiếu của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Chứng khoán APG cũng đã cam kết luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán đối với công ty đại chúng niêm yết.

Trong một diễn biến khác, trước đó Chứng khoán APG đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cụ thể, ghi nhận nhu cầu tái cấu trúc và các công việc trọng yếu đang triển khai có thể ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị ĐHĐCĐ, do đó doanh nghiệp quyết định gia hạn thời điểm tổ chức cuộc họp đến thời điểm phù hợp nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 30/6/2026 (hoặc trong giới hạn tối đa theo pháp luật/điều lệ, tùy thời điểm áp dụng).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán APG ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 346,4 tỷ đồng, tăng 198,6% so với năm 2024.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 5,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng gần 130,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán APG tăng 112,8% so với đầu năm, lên mức gần 5.686,6 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần 2.852,2 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.304,2 tỷ đồng, gấp 12,3 lần khoản nợ phải trả ở thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn hơn 2.969,5 tỷ đồng, chiếm 89,9% tổng nợ.

PV