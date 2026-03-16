Giao dịch liên tục, sinh lời tối đa với đặc quyền Cashback không giới hạn từ MBS

Tiêu biểu như chương trình Cashback tặng tiền trực quan kết hợp cùng hệ sinh thái ưu đãi đa dạng đến từ Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS).

Tối ưu hóa nguồn vốn với tính năng Cashback trực quan lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường

Gắn bó với thị trường chứng khoán nhiều năm, anh Minh Tuấn (38 tuổi, TP.HCM) chia sẻ ngạc nhiên khi trải nghiệm nền tảng của Chứng khoán MB. Anh cho biết: "Trước đây, tôi chỉ quen thuộc với khái niệm cashback khi sử dụng thẻ tín dụng hay mua sắm online. Do đó, tôi rất bất ngờ khi biết có một công ty chứng khoán lại áp dụng cơ chế cashback trực tiếp trên từng lệnh giao dịch. Việc vừa mua bán cổ phiếu, vừa được hoàn lại tiền vào tài khoản là một đặc quyền cộng thêm giá trị, giúp tôi có thêm một khoản vốn để tiếp tục tái đầu tư".

Sự bất ngờ của anh Tuấn cũng là cảm nhận chung của nhiều khách hàng khi tiếp cận chương trình Cashback của Chứng khoán MB. Đây được xem là một mảnh ghép mới cực kỳ hấp dẫn trong chuỗi ưu đãi dành cho nhà đầu tư, mang đến một công cụ gia tăng tài sản hoàn toàn minh bạch. Được biết, MBS chính là đơn vị đầu tiên trên thị trường triển khai hệ thống cashback tự động hóa hoàn toàn.

Điểm mấu chốt của chương trình là tỷ lệ hoàn tiền 0,03% dựa trên giá trị giao dịch khớp lệnh tại các tiểu khoản 1, 7 và 8. Mặc dù sử dụng hình thức tích điểm MPoint, nhưng bản chất đây là một cơ chế hoàn tiền trực tiếp với tỷ lệ quy đổi cực kỳ trực quan: 1 điểm tương ứng với 1 VNĐ. Cơ chế "1:1" này giúp khách hàng dễ dàng tính toán, không bị bối rối bởi các phép tính phức tạp, nhìn vào số điểm là thấy ngay số tiền thực tế mình được nhận.

Công cụ đổi điểm tự động hóa - "Điểm cộng" giữ chân nhà đầu tư

Điểm khác biệt lớn nhất giúp tính năng Mpoint của MBS "ghi điểm" so với thị trường chính là tốc độ và sự tiện lợi. Hiện tại, MBS là sản phẩm tiên phong trên thị trường các công ty chứng khoán xây dựng hệ thống cashback tự động hóa hoàn toàn. Khách hàng của MBS có thể theo dõi giá trị điểm tăng lên hằng ngày một cách trực quan theo thời gian thực.

Việc "hiện thực hóa" khoản tiền thưởng này cũng chỉ mất vài giây. Thông qua MBS Mobile App, nhà đầu tư truy cập mục Trang chủ/Tính năng/Quà tặng/Mpoint để thực hiện quy đổi điểm Mpoint sang tiền bất cứ lúc nào. Hệ thống được thiết kế linh hoạt đến mức nếu nhà đầu tư thao tác đổi điểm ngoài giờ giao dịch, tiền vẫn sẽ được hạch toán về tài khoản ngay trong ngày hôm sau.

Đặc quyền toàn diện cho "người mới"

Chương trình Cashback được thiết kế như "món quà chào sân" thiết thực nằm trong combo ưu đãi đặc biệt của MBS. Cụ thể, đối tượng áp dụng là các khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động, có thời gian duyệt mở tài khoản từ ngày 01/03/2026 đến hết 30/04/2026.

Bằng việc minh bạch hóa từng đồng tiền thưởng được cộng thêm, MBS không chỉ cung cấp công cụ giao dịch, mà còn mang đến một giải pháp gia tăng tài chính vi mô hiệu quả.

Bên cạnh đó, MBS còn tung combo ưu đãi được đánh giá cực kỳ thiết thực và thuộc nhóm hấp dẫn bậc nhất thị trường dành cho các "chứng sĩ" mới. Cụ thể, nhà đầu tư mở tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động tại MBS sẽ được tặng miễn phí các mã cổ phiếu "quốc dân" có nền tảng cơ bản tốt như một tài sản sinh lời để làm quen với thị trường. Bên cạnh đó, loạt ưu đãi về Margin cũng được thiết kế nhằm cung cấp đòn bẩy tài chính mạnh mẽ: lãi suất margin chỉ 6,99%/năm, miễn lãi margin 3 ngày đầu với gói T+3 và hoàn lãi vay margin lên tới 1 triệu đồng. Đặc biệt, nhà đầu tư còn được nhận ngay 100.000đ vào tài khoản khi thực hiện tối thiểu 2 giao dịch với tổng giá trị từ 5 triệu đồng.

Sự cộng hưởng giữa cơ chế Cashback 1:1 minh bạch cùng combo ưu đãi đặc quyền đa tầng chính là lời cam kết đồng hành thực chất của MBS. Với loạt ưu đãi này, nhà đầu tư mới hoàn toàn có thể bắt đầu giao dịch với nhiều lợi thế và trợ lực tài chính vững chắc. Chỉ cần quét QR, tải ứng dụng MBS Mobile App, mở tài khoản eKYC trong vài giây và giao dịch ngay, nhà đầu tư đã có thể nhanh chóng tham gia thị trường và nắm bắt cơ hội sinh lời.

