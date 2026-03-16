Vicostone chốt ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026

Công ty CP Vicostone vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thời gian họp và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo đó, ngày tổ chức đại hội là 10/4/2026 tại trụ sở chính doanh nghiệp, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP.Hà Nội.

Tại đại hội, Viconstone dự kiến trình cổ đông thông qua một số t Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2025; Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả thù lao cho HĐQT năm 2026;...

Vicostone cũng dự trình cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và vật liệu compozit khác".

Về Vicostone, doanh nghiệp này là chủ sở hữu thương hiệu đá thạch anh Vicostone. Đây cũng chính là doanh nghiệp làm nên tên tuổi của doanh nhân Hồ Xuân Năng và đưa vị doanh nhân sinh năm 1964 này vào Top người giàu trên thị trường chứng khoán với khối tài sản nghìn tỷ.

Ông Năng được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group). Theo Báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, Phenikaa Group năm hơn 134,6 triệu cổ phiếu VCS, tương ứng 84,15% vốn và là công ty mẹ của Vicostone.

Chủ tịch Hồ Xuân Năng cũng sở hữu gần 6 triệu cổ phiếu VCS, tương ứng 3,74% vốn doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Vicostone báo donh thu thuần hơn 1.067 tỷ đồng, giảm 3,16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cùng tiết giảm nhẹ 2,86%, về hơn 792 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính hơn 38,4 tỷ đồng, tăng gần 55% trong khi chi phí tài chính cải thiện từ hơn 16 tỷ đồng về hơn 15 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng nhẹ 6,71% lên hơn 54,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 27% về hơn 14 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế phí, Vicostone báo lợi nhuận sau thuế hơn 185 tỷ đồng, giảm 2,12% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 4.129 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 953 tỷ đồng; lần lượt giảm 4,5% và 12,7% so với năm 2024.

