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Công ty chứng khoán vốn hóa gần 3.000 tỷ đồng rục rịch niêm yết HOSE

| | Thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán vốn hóa gần 3.000 tỷ đồng rục rịch niêm yết HOSE

Hiện cổ phiếu công ty đang giao dịch trên UPCOM.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMS) vừa công bố Nghị quyết thông qua cập nhật kế hoạch triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu BMS tại HOSE. Cụ thể, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 215.148.036 đơn vị.

HĐQT giao/uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục tổ chức thực hiện tất cả các công việc và quyết định các vấn đề có liên quan theo kế hoạch cập nhật tại Nghị quyết này để hoàn tất việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Hiện cổ phiếu BMS đang giao dịch trên UPCOM, thị giá đạt 13.300 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường xấp xỉ 2.900 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, doanh thu hoạt động đạt 167 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lãi từ các tài sản FVTPL đạt hơn 143 tỷ đồng, cộng thêm 12 tỷ từ tài sản HTMvà gần 5 tỷ lãi từ cho vay và phải thu. Kết quả BMS báo lãi sau thuế quý 2 đạt gần 75 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước, qua đó nâng tổng lãi 6 tháng lên gần 111 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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