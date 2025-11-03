Tháng 12/2023, Tòa án Nhân dân huyện Lục Xuyên, Quảng Tây, Trung Quốc, đã xét xử một vụ tranh chấp liên quan đến hành vi chiếm dụng khoản tiền chuyển nhầm. Bị đơn là ông Lưu được xác định đã nhận khoản tiền lương do doanh nghiệp chuyển nhầm nhưng không hoàn trả dù đã được thông báo.

Kết quả, tòa án địa phương ra phán quyết buộc bị đơn phải trả lại toàn bộ số tiền 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) cùng khoản lãi phát sinh cho nguyên đơn là một công ty chăn nuôi.

Giữ tiền chuyển nhầm, cựu nhân viên bị kiện ra tòa

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty A là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Tháng 2/2023, ông Lưu ký hợp đồng lao động với công ty và được phân công làm công tác tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi của đơn vị. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng làm việc, đến tháng 3/2023, ông Lưu chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Ngày 31/3/2023, Công ty A tiến hành thanh toán đầy đủ tiền lương tháng 2 và tháng 3 cho ông Lưu, với tổng số tiền là hơn 5.000 NDT thông qua chuyển khoản ngân hàng. Đến ngày 19/4/2023, trong đợt chi trả lương định kỳ cho toàn bộ nhân viên đang làm việc tại công ty, bộ phận kế toán đã sơ suất chuyển thêm một lần nữa khoản tiền hơn 5.000 NDT vào đúng tài khoản của ông Lưu.

Ngay trong ngày phát hiện ra sự nhầm lẫn, nhân viên kế toán đã liên hệ với ông Lưu, giải thích rõ sự việc và đề nghị ông hoàn trả lại khoản tiền chuyển thừa. Tuy nhiên, ông Lưu không thực hiện theo yêu cầu, cũng không đưa ra lý do chính đáng cho việc giữ lại khoản lợi bất hợp pháp này.

Ảnh minh họa: Internet

Trước thái độ bất hợp tác, Công ty A đã tiến hành khởi kiện lên Tòa án Nhân dân huyện Lục Xuyên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ được nguyên đơn cung cấp và đối chiếu lời khai của các bên, tòa xác định: khoản tiền mà ông Lưu nhận ngày 19/4/2023 là khoản thu nhập không có căn cứ pháp lý, do phía công ty đã thanh toán đúng và đủ lương trước đó. Hành vi nhận và tiếp tục chiếm giữ khoản tiền này được xếp vào trường hợp chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên bố: ông Lưu phải hoàn trả đủ số tiền hơn 5.000 NDT cho Công ty A, đồng thời phải chịu trách nhiệm thanh toán phần lãi phát sinh do việc chậm trả, tính từ ngày công ty yêu cầu hoàn trả đến khi thực hiện xong nghĩa vụ.

Bài học pháp lý cho người lao động

Theo tòa án Trung Quốc, tình huống doanh nghiệp chuyển nhầm lương hoặc chi nhầm các khoản thanh toán không phải hiếm gặp, đặc biệt khi nhiều công ty áp dụng hệ thống trả lương qua ngân hàng. Tuy nhiên, pháp luật Trung Quốc quy định rõ ràng: mọi khoản thu nhập không đúng căn cứ đều phải hoàn trả.

Việc cố tình chiếm dụng dù giá trị nhỏ hay lớn đều có thể bị xử lý dân sự, thậm chí hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Người lao động cần tuân thủ đúng quy định, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để xử lý khi có sai sót, tránh để sự thiếu hợp tác dẫn đến ảnh hưởng danh dự và trách nhiệm pháp lý không đáng có.

(Theo The Paper)