Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty có bắt buộc phải xác nhận thu nhập cho nhân viên mua nhà ở xã hội?

03-09-2025 - 15:38 PM | Bất động sản

Bà Phan Huyền (Hà Nội) là nhân viên có hợp đồng lao động, thu nhập tại công ty dưới 15 triệu đồng/tháng. Khi bà xin xác nhận vào Mẫu số 05 về điều kiện thu nhập để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội thì công ty không xác nhận với lý do, không biết được ngoài thu nhập ở công ty, bà còn thu nhập ở nơi khác hay không.

Bà Huyền hỏi, có điều luật nào bắt buộc công ty phải xác nhận cho nhân viên có hợp đồng lao động không? Nếu công ty vẫn không xác nhận thì bà phải làm việc với cơ quan nào để được giải quyết?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

"Điều 30. Điều kiện về thu nhập

1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau:

a) Trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

b) Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có Hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 01 năm liền kề tính từ thời điểm đối tượng quy định tại khoản này nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội".

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận điều kiện về thu nhập, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận điều kiện về thu nhập cho đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động.

Theo Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng

Siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn “khủng” 16.500 tỷ đồng Nổi bật

"Hàng xóm" bán 10 tỷ/căn, vì sao gần 4.000 căn hộ tại "đất vàng" Thủ Thiêm giá chưa đến 3 tỷ vẫn ế khách?

"Hàng xóm" bán 10 tỷ/căn, vì sao gần 4.000 căn hộ tại "đất vàng" Thủ Thiêm giá chưa đến 3 tỷ vẫn ế khách? Nổi bật

Kiến nghị đưa 'hộ gia đình' trở lại danh sách người có quyền sử dụng đất

Kiến nghị đưa 'hộ gia đình' trở lại danh sách người có quyền sử dụng đất

15:37 , 03/09/2025
Luật Đất đai (Sửa đổi) 2024: Cần giải pháp đột phá để gỡ nút thắt thị trường

Luật Đất đai (Sửa đổi) 2024: Cần giải pháp đột phá để gỡ nút thắt thị trường

13:47 , 03/09/2025
Một tỉnh "trỗi dậy" thành thủ phủ công nghiệp lớn của Việt Nam: Có tới 52 KCN

Một tỉnh "trỗi dậy" thành thủ phủ công nghiệp lớn của Việt Nam: Có tới 52 KCN

13:46 , 03/09/2025
Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

13:31 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên