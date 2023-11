Công ty con của Novaland báo lỗ gần 164 tỷ đồng, nợ phải trả tăng gấp 5 lần

Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023. Theo đó, trong kỳ doanh nghiệp lỗ sau thuế 163,6 tỷ đồng. Cùng kỳ 2022, doanh nghiệp này cũng báo lỗ gần 34 tỷ đồng.

Không chỉ báo lỗ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền còn tăng từ 0,11 ở thời điểm 30/6/2022 lên 0.52 tại thời điểm 30/6/2023. Như vậy, kết thúc kỳ báo cáo, nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.887 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,31 lần, tương đương 2.317 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của No Va Thảo Điền là 11.362 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hiện nay No Va Thảo Điền chỉ có một lô trái phiếu NTDCH2227001 phát hành từ 5/9/2022. Cụ thể, lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Lãi suất của lô trái phiếu là 10.5%, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần. CTCP Chứng khoán Tân Việt là tổ chức lưu ký.

Vào tháng 7/2023, No Va Thảo Điền đã công bố thông tin về việc hoán đổi trái phiếu thành tài sản khác của mã NTDCH2227001. Giá trị hoán đổi lần này vào khoảng 798,2 triệu đồng. Trước thời điểm đó, lô trái phiếu này cũng được trái chủ đồng ý hoán đổi sang tài sản khác với giá trị hoàn đổi 22,8 tỷ đồng.

Như vậy, sau 2 lần hoán đổi, giá trị lô trái phiếu còn lại là 2.276 tỷ đồng. Tài sản hoán đổi cụ thể là gì No Va Thảo Điền không công bố chi tiết.

Trước đó, vào tháng 08/2022, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) thông qua nghị quyết việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của No Va Thảo Điền.

Cụ thể, NVL sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TPHCM (tổng diện tích là 93,240 m2) thuộc sở hữu của NVL để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu và 100 triệu đồng khoản cấp tín dụng tại ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.

Công ty TNHH No Va Thảo Điền - công ty con do Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va sở hữu 99,99% vốn - được thành lập năm 2008, có trụ sở tại 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Đạt Chương - em trai của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn.