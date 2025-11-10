Công ty con của Novaland gặp khó với lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến phát hành trái phiếu.

Theo đó, No Va Thảo Điền bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép có giá trị tương đương), khi có quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

No Va Thảo Điền cũng thông báo việc có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu; về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

Nguồn: HNX

Doanh nghiệp cũng thông tin về việc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.

Ngoài ra, No Va Thảo Điền công bố lại thông tin về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu NTDCH2227001 có tổng trị giá theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng trước hạn bắt buộc theo công văn ngày 13/2/2023 của TVSI thông báo về sự kiện vi phạm của lô trái phiếu này.

No Va Thảo Điền công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu hồi tháng 3 - 5/2023 liên quan tới các phương án thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu này. Theo đó, No Va Thảo Điền đã không thỏa thuận được với trái chủ lô trái phiếu NTDCH2227001.

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 5/9/2027.

Trước đó, theo kế hoạch ngày 5/9/2025, No Va Thảo Điền phải thực hiện thanh toán hơn 2.067,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 99,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên, đồng thời đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Sau đó, ngày 9/9/2025, doanh nghiệp đã thanh toán một phần lãi phạt trái phiếu với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng.

Về Công ty TNHH No Va Thảo Điền, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99% (tính đến ngày 30/9/2025).



