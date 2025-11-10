Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty con của Novaland gặp khó với lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng

10-11-2025 - 11:34 AM | Thị trường chứng khoán

No Va Thảo Điền vừa công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến phát hành trái phiếu.

Theo đó, No Va Thảo Điền bị tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép có giá trị tương đương), khi có quyết định về việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

No Va Thảo Điền cũng thông báo việc có sự thay đổi về nội dung thông tin so với thông tin đã công bố khi chào bán trái phiếu, làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ lãi, gốc trái phiếu; về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành, thay đổi đại diện người sở hữu trái phiếu.

Công ty con của Novaland gặp khó với lô trái phiếu 2.300 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Doanh nghiệp cũng thông tin về việc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.

Ngoài ra, No Va Thảo Điền công bố lại thông tin về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu NTDCH2227001 có tổng trị giá theo mệnh giá là 2.300 tỷ đồng trước hạn bắt buộc theo công văn ngày 13/2/2023 của TVSI thông báo về sự kiện vi phạm của lô trái phiếu này.

No Va Thảo Điền công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu hồi tháng 3 - 5/2023 liên quan tới các phương án thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu này. Theo đó, No Va Thảo Điền đã không thỏa thuận được với trái chủ lô trái phiếu NTDCH2227001.

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu mã NTDCH2227001 có tổng giá trị 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 5/9/2027.

Trước đó, theo kế hoạch ngày 5/9/2025, No Va Thảo Điền phải thực hiện thanh toán hơn 2.067,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 99,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp chưa thể thanh toán số tiền nêu trên, đồng thời đang thương thảo với nhà đầu tư về phương án thanh toán phần dư nợ còn lại.

Sau đó, ngày 9/9/2025, doanh nghiệp đã thanh toán một phần lãi phạt trái phiếu với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng.

Về Công ty TNHH No Va Thảo Điền, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99% (tính đến ngày 30/9/2025).


PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng

Một công ty chứng khoán đổi tên, thay mới toàn bộ lãnh đạo thượng tầng Nổi bật

Chuyên gia: Thị trường chịu áp lực ngắn hạn, song cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc

Chuyên gia: Thị trường chịu áp lực ngắn hạn, song cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc Nổi bật

Vingroup lấn sân lĩnh vực mới

Vingroup lấn sân lĩnh vực mới

11:17 , 10/11/2025
Một doanh nghiệp bất ngờ giảm thành viên hội đồng quản trị

Một doanh nghiệp bất ngờ giảm thành viên hội đồng quản trị

10:37 , 10/11/2025
Công nghệ AI mới “made by FPT” vừa được cấp bằng sáng chế tại Mỹ

Công nghệ AI mới “made by FPT” vừa được cấp bằng sáng chế tại Mỹ

10:31 , 10/11/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11/2025

05:00 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên