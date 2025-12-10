Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty của chủ tiệm vàng bị bắt ở Thanh Hóa: Hé lộ giai đoạn tăng vốn thần tốc, chỉ có 8 lao động

10-12-2025 - 15:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỉ đồng lên 50 tỉ đồng trong gần 5 năm qua.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 9-12, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Bắt giữ chủ tiệm vàng Kim Chung ở thanh hóa: Hé lộ giai đoạn tăng vốn thần tốc - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các lệnh truy tố, bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung chiều 9-12. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2020 đến nay, vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung được thành lập ngày 12-11-1995, do ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954) là người đại diện pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty.

Trước thời điểm tháng 11-2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 680 triệu đồng, tương đương tỉ lệ góp vốn 34%; ông Nguyễn Thế Hòa và ông Nguyễn Hữu Phúc góp 660 triệu đồng, tương đương 66% số vốn còn lại.

Đầu tháng 11-2021, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 5 tỉ đồng, theo đó ông Bình góp 1,680 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ góp vốn 33,6%; trong khi ông Nguyễn Thế Hòa và ông Nguyễn Hữu Phúc góp 1,660 tỉ đồng, tương đương 66,4% số vốn còn lại.

Đến tháng 12-2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 20 tỉ đồng, tỉ lệ góp vốn của các cổ đông giữ nguyên.

Bắt giữ chủ tiệm vàng có doanh thu 5.000 tỉ đồng, bất ngờ với số lao động

Lần tăng vốn gần nhất là ngày 20-9-2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 50 tỉ đồng. Theo đó, ông Bình góp 16,7 tỉ đồng (tương đương 33,4% vốn), ông Nguyễn Thế Hòa và ông Nguyễn Hữu Phúc góp 16,65 tỉ đồng, tương đương 66,6% số vốn còn lại.

Đáng chú ý, tới cuối tháng 9-2025, thông tin về thuế của doanh nghiệp này chỉ có tổng số lao động là 8 người.

Đáng chú ý, giai đoạn 5 năm tăng vốn thần tốc của tiệm vàng Kim Chung cũng là giai đoạn mà cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc Công ty này trốn thuế.

Cụ thể, doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

Hiện, vụ án đang gây chú dư luận bởi tiệm vàng Kim Chung là một thương hiệu vàng nổi tiếng tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thùy Linh

Người lao động

