Công ty dầu khí Nam Sông Hậu: Giám đốc bị bắt, cổ phiếu lao đao

Cổ phiếu PSH của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) bị hạn chế giao dịch từ ngày 27/10.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu PSH của Công ty CP Thương mại đầu tư d ầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) từ ngày 27/10/2025, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét (quá hạn công bố 45 ngày theo quy định).

Sau hạn trên, cổ phiếu PSH chỉ được giao dịch vào phiên Thứ 6 hằng tuần trên sàn UPCoM, với điều kiện được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch (bị đình chỉ từ từ ngày 9/7/2025, do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin).

Trước năm 2024, dầu khí Nam Sông Hậu là cái tên “đình đám” trong những thương nhân đầu mối nhập khẩu, kinh doanh, phân phối xăng dầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây). Với thị phần cây xăng và đại lý lớn nhất vùng (chiếm 28% số cây xăng cả vùng), với hơn 550 đại lý và cửa hàng nhượng quyền, 30 thương nhân phân phối. Năm tài chính 2023, công ty này có doanh thu hơn 6.124 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó công ty này bắt đầu đi xuống một cách khó hiểu. Riêng trong quý II/2025, trên báo cáo tài chính, NSH Petro không ghi nhận bất kể khoản doanh thu nào từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (không hoạt động mua bán xăng dầu).

Trong danh sách nợ thuế tháng 9 vừa qua của Cục Thuế TP. Cần Thơ, NSH Petro nợ thuế đứng đầu danh sách với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, d ầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục thu hút chú ý với việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngay sau đó, HĐQT NSH Petro đã có nghị quyết miễn nhiệm các chức vụ tại công ty của Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc); tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và bà Phạm Thị Ngọc Thùy - thành viên Ban Kiểm soát.

Một cửa hàng xăng dầu của NSH Petro tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào tháng 1/2024. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Cùng vì lý do nợ thuế quá hạn, từ đầu năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Hậu Giang cũ có thông báo hạn chế xuất cảnh với ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - Tổng Giám đốc NSH Petro. Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có những thông tin gửi một số cơ quan hữu quan, báo chí phủ nhận việc mình giữ chức vụ lãnh đạo tại NSH Petro.

Các động thái trên từ vị Tổng Giám đốc người Úc buộc NSH Petro phải ra thông báo gửi cổ đông, nhà đầu tư vào tháng 4/2025 khẳng định: Việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty đúng thẩm quyền, theo quy định, minh bạch, được sự đồng thuận của người được bổ nhiệm; thực tế đã hoạt động với danh nghĩa này trong các giao dịch của công ty.

NSH Petro cũng lý giải, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc NSH Petro. Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSH Petro (ngày 30/6 vừa qua), ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy cũng có đơn từ nhiệm trình cổ đông. Sau khi biểu quyết, do không đủ số phiếu tán thành nên việc từ nhiệm của 3 cá nhân này không được thông qua.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD.

Được biết, vào tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm.

Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thư ký vị này được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (thông tin này cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM).