Công ty dược tuyển dụng nhân sự tham gia thử nghiệm thuốc chống ung thư do AI thiết kế: 600 triệu Đôla đã sẵn sàng chi trả

Công ty dược Isomorphic Labs chuyên phát triển dược phẩm được thiết kế bằng AI hiện là công ty con của Alphabet - công ty mẹ của Google. Isomorphic có tham vọng lớn lao là "giải quyết mọi bệnh tật" bằng AI. Hiện tại, họ đang chuẩn bị cho các thử nghiệm đầu tiên trên người.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune gần đây, chủ tịch Colin Murdoch của Isomorphic Labs - và là giám đốc kinh doanh của Google DeepMind cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống tạo thuốc AI tiên tiến của họ có tên AlphaFold3 được áp dụng trên bệnh nhân thực tế.

"Cột mốc lớn tiếp theo thực sự là tiến hành thử nghiệm lâm sàng, bắt đầu đưa thuốc vào cơ thể người", Colin Murdoch nói. "Chúng tôi đang chuẩn bị nhân sự, chúng tôi đang tiến rất gần đến mục tiêu này rồi."

Chủ tịch Colin Murdoch của Isomorphic Labs

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ và viện nghiên cứu đang nhanh chóng triển khai các ứng dụng AI trong lĩnh vực y học. Đầu tháng này, Microsoft đã công bố rằng AI Diagnostic Orchestrator mới của họ có độ chính xác cao hơn khoảng 4 lần so với bác sĩ trong việc chẩn đoán các vấn đề phức tạp. Cùng ngày, các nhà nghiên cứu tại Northwestern Medicine cũng đã công bố một nghiên cứu về một thiết bị AI mới có khả năng cách mạng hóa việc sàng lọc ung thư.

Khi thành lập vào năm 2021, Isomorphic Labs đặt mục tiêu đầy tham vọng là “giải quyết mọi bệnh tật” thông qua AI. Theo đại diện công ty, vấn đề không chỉ là phát triển liệu pháp cho một chỉ định cụ thể, mà là tạo ra một công cụ thiết kế thuốc tổng quát bằng AI có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực bệnh lý khác nhau.

Vào tháng 3/2024, Isomorphic Labs đã huy động được hơn 600 triệu Đô la thông qua vòng gọi vốn do Thrive Capital dẫn đầu. Công ty đã xác nhận việc sử dụng khoản tài trợ này để phát triển công cụ thiết kế thuốc AI và hỗ trợ thúc đẩy thử nghiệm lâm sàng.

Demis Hassabis, CEO của cả Isomorphic Labs và Google DeepMind, cho biết: "Khoản tài trợ này sẽ thúc đẩy hơn nữa quá trình phát triển công cụ thiết kế thuốc AI thế hệ tiếp theo của chúng tôi, giúp chúng tôi đưa các chương trình của mình vào giai đoạn phát triển lâm sàng và là một bước tiến đáng kể hướng tới sứ mệnh một ngày nào đó có thể giải quyết mọi bệnh tật với sự trợ giúp của AI".

Ngoài ra, công ty đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 3 tỷ Đô la với các tập đoàn dược phẩm lớn như Novartis và Eli Lilly. Mục tiêu của công ty là xây dựng một "công cụ thiết kế thuốc đẳng cấp thế giới", kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng chuyên môn của con người để chế tạo các loại thuốc mới với tỷ lệ thành công cao hơn và chi phí thấp hơn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng.

AlphaFold3 là phiên bản mới nhất của AlphaFold - hệ thống AI mang về giải Nobel Hóa học

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 có khoảng 20 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong do ung thư. Tuy nhiên, các công cụ AI như AlphaFold 3 được cho là có tiềm năng to lớn trong việc giúp khám phá các loại thuốc mới để điều trị các bệnh nan y như ung thư.

AlphaFold là một hệ thống AI đã mang về giải Nobel Hóa học vào tháng 10 năm ngoái, điều này biến nó trở thành chìa khóa cho mục tiêu mở rộng của Isomorphic Labs. Phiên bản mới nhất, AlphaFold3, có khả năng dự đoán cấu trúc phức tạp của protein và mô hình hóa cách các protein tương tác với các phân tử khác như DNA và thuốc. CEO DeepMind, Demis Hassabis, đã mô tả công nghệ này là một bước quan trọng trong việc thiết kế thuốc.

Hiện tại, Isomorphic Labs đang sử dụng AI để thiết kế thuốc điều trị ung thư và đã tuyển dụng nhân sự cho các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người. Murdoch chia sẻ với tạp chí Fortune rằng: “Một ngày nào đó, chúng tôi hy vọng có thể nói rằng, ‘đây là một căn bệnh’ mà chỉ cần nhấp chuột vào một nút, bản thiết kế thuốc để điều trị căn bệnh đó sẽ hiện ra, tất cả đều được hỗ trợ bởi những công cụ AI tuyệt vời này”.

Theo Fortune, Indian express