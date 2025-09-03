Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty hoa tươi lớn nhất Việt Nam chi 270 triệu AUD thâu tóm công ty niêm yết tại Úc, trở thành một trong những DN hoa lớn nhất thế giới

03-09-2025 - 13:21 PM | Doanh nghiệp

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD/cổ phiếu tiền mặt, chưa trừ đi cổ tức được phép trả trước đó — ước tính tổng giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD.

Cuối tháng 8/2025, Công ty TNHH Dalat Hasfarm cho biết đã chính thức đạt được thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn Lynch — công ty hoa niêm yết trên sàn ASX tại Úc.

Với sự hợp nhất này Hasfarm sẽ trở thành công ty hàng đầu tại châu Á và là một trong những công ty hoa tươi lớn nhất thế giới, với hoạt động sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Úc.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lynch sẽ nhận 2,245 AUD/cổ phiếu tiền mặt, chưa trừ đi cổ tức được phép trả trước đó — ước tính tổng giá trị giao dịch khoảng 270 triệu AUD.

Thỏa thuận này vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cổ đông và báo cáo đánh giá độc lập xác nhận đây là phương án có lợi nhất cho cổ đông.

Thỏa thuận hỗ trợ chiến lược phát triển của Lynch bằng cách tạo dựng một nền tảng trong sản xuất, phân phối và logistics, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất theo quy mô, đồng thời tạo sự ổn định cho nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng.﻿

Chia sẻ về thương vụ này, ông Joel Thickins – đồng Giám đốc Quỹ đầu tư TPG châu Á nhận xét: “Thương vụ thâu tóm Lynch Group là bước đi phù hợp với chiến lược của TPG về xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường, dựa trên lợi thế chuyên môn và quy mô khu vực. Từ khi đầu tư vào Hasfarm vào cuối năm 2024, chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội sáp nhập như Lynch để góp phần xây dựng một nền tảng sản xuất hoa tươi lớn mạnh tại trung tâm phát triển toàn cầu.”﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

