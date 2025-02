Công ty hơn 1.200 lao động bị “tuýt còi” vì ra “tối hậu thư” yêu cầu nhân viên phải kết hôn trước 30/9 nếu không sẽ đuổi việc

Theo 163, mới đây, một công ty tại Trung Quốc đã buộc phải rút lại chính sách gây tranh cãi khi yêu cầu nhân viên chưa từng kết hôn hoặc đã ly hôn phải lập gia đình trước ngày 30/9, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty nói trên là Tập đoàn Hóa chất Shutian, được thành lập năm 2001, có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, với hơn 1.200 nhân viên. Vào tháng 1 năm nay, tập đoàn này đã công bố chính sách trên với mục tiêu nâng cao tỷ lệ kết hôn trong công ty.

Cụ thể, chính sách này yêu cầu nhân viên độc thân và ly hôn trong độ tuổi từ 28 đến 58 phải kết hôn và ổn định cuộc sống trước ngày 30/9. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý đầu tiên, nhân viên phải viết bản tự kiểm điểm; nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý thứ hai, công ty sẽ tiến hành đánh giá; nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong quý thứ ba, nhân viên đó sẽ bị công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động.

Cùng với chính sách trên, công ty này cũng nhấn mạnh việc nhân viên không hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước Trung Quốc về việc kết hôn và sinh con là "thiếu trách nhiệm", không nghe lời cha mẹ là "bất hiếu" và sống độc thân là "không đáp ứng sự kỳ vọng của đồng nghiệp". Chính sách này khi vừa được công bố ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng và cả giới chức trách địa phương, buộc Cục Nhân lực và An sinh Xã hội huyện Nghi Nam, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, phải vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, công ty này đã phải rút lại chính sách.

Sau khi thông tin được lan truyền, làn sóng phản đối đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Trên Weibo, nhiều người tỏ ra bức xúc để lại bình luận: "Cứ để chính sách được thực hiện đi, những nhân viên bị sa thải có thể nộp đơn kiện và nhận được khoản bồi thường đáng kể". Một số khác mỉa mai: "Vậy những nhân viên đã kết hôn nhưng chưa có con thì sao? Thật nực cười!"

Chia sẻ với Beijing News, Giáo sư Yan Tianjun tại Khoa Luật, Đại học Bắc Kinh, cho biết rằng chính sách này đã xâm phạm quyền tự do hôn nhân. Năm ngoái, số lượng các cặp kết hôn tại Trung Quốc chỉ đạt 6,1 triệu, mức thấp kỷ lục, giảm 20,5% so với 7,68 triệu cặp của năm trước đó.

Trong khi đó, ông Fu Jian, giám đốc Công ty luật Henan Zejin, tin rằng chính sách do công ty này đưa ra rõ ràng vi phạm pháp luật. Theo Luật Hợp đồng lao động ở Trung Quốc, hợp đồng lao động vi phạm các quy định bắt buộc của pháp luật thì vô hiệu hoặc vô hiệu một phần, không được dùng nội dung chính sách này làm căn cứ để sa thải người lao động.

Các công ty phải đáp ứng các điều kiện theo luật định để sa thải nhân viên (như vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kém năng lực trong công việc, v.v.) và "không kết hôn trong thời hạn quy định" rõ ràng không phải là một trong số đó. Nếu công ty trên sử dụng lý do này để sa thải người lao động thì phải bồi thường cho người lao động theo quy định của Luật hợp đồng lao động Trung Quốc.

Vị giám đốc này cũng cho biết tình trạng hôn nhân của nhân viên thuộc phạm trù quyền riêng tư và đời sống riêng tư, công ty không nên can thiệp quá mức. Bộ luật Dân sự Trung Quốc cũng quy định việc thực hiện chế độ tự do hôn nhân và nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân can thiệp. Công ty ép buộc nhân viên phải kết hôn trong thời gian quy định rõ ràng xâm phạm quyền tự chủ về hôn nhân của họ.

