Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ cao nhất lịch sử trong tháng 3

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG – Liquefied Natural Gas) là khí tự nhiên được làm lạnh sâu đến -162°C để chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Quá trình này giúp giảm thể tích khí xuống còn 1/600, thuận tiện cho việc lưu trữ và vận chuyển, đặc biệt là đến những nơi không có hệ thống đường ống dẫn khí tự nhiên.

So với các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống, LNG được xem là lựa chọn thân thiện hơn với môi trường. Việc sử dụng LNG thay cho than đá giúp giảm tới 40% lượng phát thải CO₂. Nếu so với dầu mỏ, thì mức giảm là khoảng 30%. LNG cũng gần như không thải ra bụi mịn và giảm tới 90% lượng NOx - một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

LNG được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong ngành năng lượng, LNG là nguồn nhiên liệu chính cho các nhà máy điện khí, cung cấp điện ổn định và ít phát thải hơn so với than hay dầu. Trong công nghiệp, LNG được dùng trong các quá trình đốt, sấy, nung, đặc biệt trong ngành luyện kim, chế biến thực phẩm và hóa chất. Ngoài ra, LNG còn được sử dụng làm nhiên liệu sạch cho các phương tiện giao thông.