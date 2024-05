4 loại cây quen thuộc là "máy lọc không khí" tự nhiên tốt nhất cho phòng ngủ

Thường xuyên mất ngủ, khó ngủ vào ban đêm... có thể do chất lượng không khí kém. Việc đặt một chậu cây là điều cần thiết, không chỉ điểm thêm màu xanh cho căn phòng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Trong quá trình quang hợp, hô hấp của mình, thực vật có thể tạo ra oxy, làm sạch không khí. Hơn nữa, những vật dụng trong nhà như rèm cửa, tranh vẽ, bàn ghế sơn màu... đều chứa các chất hoá học bay hơi trong không khí như benzen và formaldehyde. Một số loại thực vật có thể hấp thụ và phân hủy các hóa chất độc hại này, giúp không khí trong nhà sạch hơn.

Ngoài ra, lá cây cũng có thể tạo ra các ion âm có tác dụng loại bỏ mệt mỏi, hỗ trợ giấc ngủ, xoa dịu tâm trạng và tạo ra không gian ngủ thoải mái. Cùng với đó, nó cũng có thể là "máy tạo ẩm" tự nhiên, giảm khô trong phòng điều hoà, tránh viêm họng, viêm phế quản...

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng có thể đặt trong phòng. Dưới đây là 4 loại cây thích hợp nhất.

1. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có khả năng giải phóng ion âm mạnh mẽ hơn so với các loại cây khác đến 30 lần. Không những vậy, hầu hết các loài thực vật đều thực hiện quá trình quang hợp vào ban ngày nhưng cây lưỡi hổ lại hấp thụ carbon dioxide và tạo ra oxy vào ban đêm, giúp lưu thông không khí trong phòng khi bạn ngủ.

Cùng với đó, cây lưỡi hổ cũng có kích thước khá nhỏ so với những loại cây khác, không tốn nhiều diện tích, phù hợp để trong phòng ngủ. Loài cây này cũng có khả năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc, có thể tưới nước hai tuần một lần.

2. Xương rồng

Xương rồng là một trong những loại cây được ưa chuộng nhất trong số các loại cây cảnh, đặc biệt là cây đặt trong phòng ngủ.

Thông thường, thực vật mở khí khổng vào ban ngày để thực hiện quá trình quang hợp, nhưng để giảm mất nước, thực vật trên sa mạc chỉ có thể mở khí khổng vào ban đêm để hấp thụ carbon dioxide. Chính vì vậy, chúng tạo ra oxy vào ban đêm, giúp cải thiện giấc ngủ.

3. Nha đam

Trang web bảo vệ sức khỏe và môi trường của Mỹ "Live in the Now" cho biết, ngoài công dụng là làm dịu chứng viêm, điều trị vết bỏng và sẹo cũng như thải độc tố ra khỏi cơ thể, nha đam còn có thể giúp loại bỏ hóa chất trong chất tẩy rửa và làm cho không khí trong nhà sạch hơn.

Không chỉ vậy, các đốm nâu trên lá lô hội cũng sẽ tăng lên khi lượng hóa chất độc hại tăng. Điều này cho phép bạn theo dõi điều kiện không khí trong nhà mà không cần đến các thiết bị điện tử.

4. Hoa nhài

Hoa nhài không chỉ hỗ trợ giấc ngủ mà còn cải thiện tâm trạng khi thức dậy và giảm bớt lo lắng vào buổi sáng.

Dù không nở hoa thường xuyên nhưng hoa nhài khá dễ chăm sóc so với những loại cây trồng trong nhà khác. Hoa nhài thích khí hậu ấm áp nhưng dễ bị cháy lá do ánh nắng trực tiếp vào mùa hè nên cần đặt cây ở những vị trí râm mát.

Nguồn: edh.tw