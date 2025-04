Chiều 2-4, UBND TP HCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2025.

Dự phiên họp có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP HCM trong quý I, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 457.617 tỉ đồng, tăng 7,51% so với cùng kỳ.

"Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay" – Giám đốc Sở Tài chính thông tin. Theo đó, mức tăng quý I năm 2020 tăng 0,42%, năm 2021 tăng 4,58%, năm 2022 tăng 1,88%, năm 2023 tăng 0,7%, và năm 2024 tăng 6,54%.

Kinh tế TP HCM tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020; Ảnh HOÀNG TRIỀU

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt 151.098 tỉ đồng, đạt 29,05% dự toán, tăng 7,72% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 123.368,7 tỉ đồng, đạt 31,69% dự toán, tăng 9,01% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 27.728,3 tỉ đồng, đạt 21,33% dự toán, tăng 2,33% so cùng kỳ.

Đi vào cụ thể mức tăng trưởng các lĩnh vực, Giám đốc Sở Tài chính cho biết khu vực nông lâm thủy sản tăng khoảng 0,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 5,94%, trong đó công nghiệp tăng khoảng 5,7%, xây dựng tăng khoảng 7%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng khoảng 4,53%.

Ở lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I ước đạt 316.632 tỉ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 11,7 tỉ USD, tăng 5,05% so năm 2024 (cùng kỳ tăng 18%). Tình hình xuất khẩu có xu hướng hồi phục, nhiều doanh nghiệp nhận đủ đơn hàng đến hết quý II.

Tổng thu du lịch quý I ước đạt 56.662 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế tăng 18,2%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I năm 2025 ước tăng 6,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,1%); trong đó 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 6,4% (cùng kỳ tăng 6,6%). Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 5.256,4 tỉ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được khoảng 567,21 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Giải ngân đầu tư công chưa đạt mục tiêu đặt ra Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Khu vực 2, tính đến ngày 31-3, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố đã giải ngân là 4.556 tỉ đồng, đạt 5,4% kế hoạch. Như vậy, TP HCM chưa đạt được mức giải ngân đặt ra cho quý 1. Theo chỉ tiêu, trong quý 1 thành phố giải ngân đạt ít nhất 7,5%, phấn đấu đạt 10%. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp, số doanh nghiệp thành lập mới giảm về số lượng và về vốn đăng ký; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ.