Công ty nợ BHXH, làm thế nào để được giải quyết chế độ?

Ông Phúc hỏi, ông cần làm gì để được hưởng chế độ BHXH? Công ty cũ nợ tiền BHXH thì có được cộng nối tiếp không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định về truy thu, truy đóng BHXH bắt buộc:

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội…".

Đối chiếu với quy định trên, công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, do nội dung câu hỏi của ông không ghi rõ thông tin, vì vậy đề nghị ông liên hệ BHXH cơ sở (nơi công ty đang trích nộp BHXH) để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.