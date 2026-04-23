Công ty nợ BHXH, làm thế nào để được giải quyết chế độ?

23-04-2026 | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Châu Thành Phúc (TPHCM) đóng BHXH từ năm 2009, năm 2021 nghỉ việc. Do công ty nợ tiền BHXH nên ông nghỉ việc đã lâu mà vẫn chưa được hưởng chế độ BHXH một lần.

Ông Phúc hỏi, ông cần làm gì để được hưởng chế độ BHXH? Công ty cũ nợ tiền BHXH thì có được cộng nối tiếp không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định về truy thu, truy đóng BHXH bắt buộc:

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội…".

Đối chiếu với quy định trên, công ty có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Tuy nhiên, do nội dung câu hỏi của ông không ghi rõ thông tin, vì vậy đề nghị ông liên hệ BHXH cơ sở (nơi công ty đang trích nộp BHXH) để được hướng dẫn giải quyết chế độ theo quy định.

Theo PV

BHXh

Lộ diện 'quán quân' thu hút FDI trong quý đầu tiên của năm 2026: Bỏ xa TP.HCM, Bắc Ninh hay Hà Nội

Lộ diện 'quán quân' thu hút FDI trong quý đầu tiên của năm 2026: Bỏ xa TP.HCM, Bắc Ninh hay Hà Nội Nổi bật

Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công

Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công Nổi bật

Một địa phương sẽ xây metro nối 2 sân bay quốc tế, vận hành từ 2032

Một địa phương sẽ xây metro nối 2 sân bay quốc tế, vận hành từ 2032

TP.HCM chính thức chuyển khoản 5 triệu đồng cho hơn 1.300 bà mẹ sinh đủ 2 con

TP.HCM chính thức chuyển khoản 5 triệu đồng cho hơn 1.300 bà mẹ sinh đủ 2 con

Doanh nghiệp ngừng hoạt động không thể né thuế: Vẫn bị truy thu, có thể xử lý hình sự

Doanh nghiệp ngừng hoạt động không thể né thuế: Vẫn bị truy thu, có thể xử lý hình sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

