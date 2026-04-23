Một địa phương sẽ xây metro nối 2 sân bay quốc tế, vận hành từ 2032

Tuyến đường sắt đô thị kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 2/2027, sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Hồi tháng 2/2026, Công ty Đại Quang Minh (công ty con thuộc hệ sinh thái của THACO) đã có văn bản trình UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Tài chính xem xét giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ dự án. Hiện nay, Sở Tài chính Đà Nẵng đã chấp thuận giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án.

THACO cho biết, sau khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, công ty dự kiến sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị vào tháng 2/2027.

Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103 km, hướng tuyến điểm đầu tại Nhà ga T1 (sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2 km gồm 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An; giai đoạn 2 dự án dài 73,6 km gồm 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 265.972 tỷ đồng.

Hồi cuối năm ngoái, tại buổi làm việc với Công ty NACO - một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong quy hoạch và thiết kế cảng hàng không quốc tế tại Hà Lan, lãnh đạo Đà Nẵng đã giới thiệu dự án đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Chu Lai – một trong những dự án trọng điểm của khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.

Như vậy, trong tương lai, tuyến metro này dự kiến sẽ nối hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai, cùng thuộc TP Đà Nẵng.

Theo định hướng đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ hình thành 16 trục đường sắt đô thị kết hợp cả MRT và LRT với chiều dài gần 240km, kết nối các khu vực từ Liên Chiểu – cảng biển – khu thương mại tự do, sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố, các khu công nghiệp, đến Hội An, Tam Kỳ và sân bay Chu Lai.

Trong đó, sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai là tuyến thứ nhất. Tuyến thứ 2 sẽ ưu tiên nghiên cứu đường sắt nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm. Mục tiêu tuyến đường sắt này là phục vụ kết nối khu vực ga đường sắt tốc độ cao quốc gia vào khu vực trung tâm thành phố. Tuyến này có thời gian thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua thành phố Đà Nẵng.