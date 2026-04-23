Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Theo Dương Ngọc. Ảnh: TTXVN | 23-04-2026 - 13:46 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-4 đến 24-4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trước đó, chiều 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung theo nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tới thăm Việt Nam với 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chứng kiến lễ ký 21 văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận tại buổi hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung:

Lộ diện 'quán quân' thu hút FDI trong quý đầu tiên của năm 2026: Bỏ xa TP.HCM, Bắc Ninh hay Hà Nội

Lộ diện 'quán quân' thu hút FDI trong quý đầu tiên của năm 2026: Bỏ xa TP.HCM, Bắc Ninh hay Hà Nội Nổi bật

Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công

Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công Nổi bật

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ quan trọng cho EVN

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ quan trọng cho EVN

13:44 , 23/04/2026
Cận cảnh kho cảng LNG được 'ông lớn' năng lượng Mỹ xúc tiến mua lại 100% cổ phần

Cận cảnh kho cảng LNG được 'ông lớn' năng lượng Mỹ xúc tiến mua lại 100% cổ phần

13:34 , 23/04/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng là phù hợp

12:00 , 23/04/2026
Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

11:56 , 23/04/2026

