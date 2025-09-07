Công ty ô tô lớn nhất sàn chứng khoán nghĩ "mưu" mới, giải phóng luôn 579 xe tồn kho trong 1 phiên đấu giá, thu về 130 tỷ đồng

Ngày 5/9 tại Thanh Hóa, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam đã tổ chức phiên đấu giá 207 lô xe ô tô do VEAM Motor sản xuất.

Đây là lần thứ 8 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức đấu giá để xử lý hàng tồn kho.



Mục tiêu tăng trưởng và xử lý hàng tồn kho



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2025, VEAM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.330 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ gần 48%. Để đạt được kế hoạch này, ngoài việc tăng tốc sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp còn đẩy mạnh xử lý tồn kho ô tô kéo dài nhiều năm.



Thực tế đến tháng 8/2025, tại Nhà máy VEAM Motor vẫn còn 2.074 xe tồn kho. Nguyên nhân đến từ công suất thiết kế lớn nhưng tiêu thụ thấp, chi phí khấu hao cao, thay đổi tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 sang Euro 4, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lớn như Hyundai, Kia hay Hino.

Cách làm mới để tăng tính cạnh tranh



Khác với 7 lần trước, trong phiên đấu giá ngày 5/9, VEAM áp dụng phương thức mới theo quy định pháp luật sửa đổi: chia nhỏ các lô xe từ 1–5 chiếc, điều chỉnh mạnh giá khởi điểm và mở rộng đối tượng tham gia từ đại lý, doanh nghiệp đến khách hàng cá nhân. Chính sách này vừa tăng khả năng tiếp cận, vừa nâng tính cạnh tranh.

Kết quả, 207 lô (tương ứng 579 xe) đã được bán, VEAM thu về 129,8 tỷ đồng – con số cao gấp nhiều lần so với chỉ 39 xe bán được sau 7 phiên trước đó.



Theo Chủ tịch HĐQT Ngô Khải Hoàn, sau thành công của phiên đấu giá, VEAM sẽ tập trung nguồn lực hoàn thiện sản phẩm, bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)

VEAM hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, động cơ, phụ tùng, ô tô và máy nông nghiệp, được thành lập năm 1990 theo quyết định của Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị sản xuất cơ khí và nông cụ.

Trong giai đoạn đầu, VEAM tập trung sản xuất động cơ diesel cỡ nhỏ, máy kéo, máy nông nghiệp và phụ tùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ giữa thập niên 1990, công ty mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô thông qua liên doanh với các tập đoàn lớn trên thế giới, tiêu biểu như Toyota, Honda và Ford, trở thành đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng xe cơ giới tại Việt Nam.

Năm 2016, VEAM chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, với tên gọi Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP.