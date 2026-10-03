Công ty ông Trần Đình Long thông báo quan trọng, được cung cấp sản phẩm mà không có hạn chế nào

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình cầu đường, dân dụng mà không có hạn chế nào.

ITB đánh giá, hệ thống kiểm soát chất lượng tại nhà máy của Hòa Phát tuân thủ đầy đủ các quy định kiểm định khắt khe của châu Âu, đảm bảo tính ổn định chất lượng của sản phẩm.

Chứng chỉ ITB là sự khẳng định cho chất lượng và năng lực cạnh tranh của cáp thép dự ứng lực Hòa Phát trên thị trường quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để PC Strand Hòa Phát mở rộng thị trường tại châu Âu, đặc biệt tại Ba Lan, thông qua việc cung cấp sản phẩm cho các đối tác và các dự án hạ tầng giao thông, cầu đường, dân dụng.

Hòa Phát sản xuất thép dự ứng lực (PC Strand) cung cấp cho nhiều dự án trọng điểm

PC Strand là loại thép cường độ cao được sử dụng phổ biến trong các kết cấu bê tông như dầm cầu, sàn chung cư, kết cấu vượt nhịp. Điểm khác biệt của PC Strand Hòa Phát nằm ở năng lực sản xuất khép kín và kiểm soát chất lượng từ đầu nguồn.

Sở hữu công suất sản phẩm PC Strand đạt 250.000 tấn/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất cáp thép dự ứng lực PC Strand trên dây chuyền công nghệ Italy. Chuỗi sản xuất khép kín từ phôi thép đến thành phẩm giúp doanh nghiệp bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều, chủ động nguồn cung, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN10138, Y1860S7, đủ tiêu chuẩn cho các công trình trọng điểm.

Tại Việt Nam, thép dự ứng lực của Hòa Phát đã được sử dụng hàng loạt tại các công trình quan trọng như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối liên tỉnh, hay là các dự án tại Phú Quốc phục vụ APEC như: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng, Tuyến tàu điện đô thị (LRT) Phú Quốc - tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Bên cạnh thị trường trong nước, cáp dự ứng lực của Hòa Phát hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, Singapore, Malaysia, Đài Loan.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Khải Anh

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu, lợi nhuận lớn thứ 2 cho Tập đoàn, sau nhóm sản xuất kinh doanh thép. Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà trong nửa đầu năm.

Các hoạt động kinh doanh khác của tập đoàn cũng gặt hái được thành công lớn. Tổng chung, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn lần lượt là 108.870 tỷ đồng và 15.480 tỷ đồng, tương ứng tăng 47% và 103% so với nửa đầu năm 2025.