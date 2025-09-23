Công ty Sen Vàng bất ngờ ra thông báo 1 việc chưa từng có tiền lệ

Sen Vàng là đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức các cuộc thi hoa hậu, đồng thời giữ bản quyền và đưa người đẹp Việt tham gia nhiều đấu trường nhan sắc uy tín như Miss World, Miss International, Miss Intercontinental, Miss Grand International… Không chỉ vậy, công ty còn là nơi quản lý và đồng hành cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu đình đám của showbiz Việt như Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân...

Mới đây, công ty Sen Vàng đã chính thức phát đi thông báo trên fanpage có 63.000 người theo dõi. Theo đó, phía công ty cho biết sẽ không cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Asia Pacific International 2025 – cuộc thi nhan sắc quốc tế dự kiến tổ chức trong thời gian tới:

"Mến chào quý vị khán giả! Vì các lý do khách quan khác nhau, chúng tôi - Công ty Sen Vàng sẽ không cử đại diện đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Asia Pacific International 2025 được tổ chức trong thời gian sắp tới. Kính mong quý vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ đến cuộc thi cũng như bất kỳ cô gái nào trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này. Trân trọng".

Đây được xem là động thái chưa từng có tiền lệ của Sen Vàng. Trong nhiều năm qua, Sen Vàng đã liên tục chọn lựa, huấn luyện và đưa dàn người đẹp Việt Nam đến tranh tài, ghi dấu ấn tại các cuộc thi quốc tế. Chính vì vậy, việc tuyên bố không cử thí sinh tham dự Miss Asia Pacific International 2025 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Năm 2006, bà Phạm Kim Dung thành lập Công ty Quảng cáo – Truyền thông Sen Vàng. Từ một doanh nghiệp còn khiêm tốn, Sen Vàng đã vươn mình trở thành một trong những “ông lớn” của ngành truyền thông – giải trí tại Việt Nam.

Với chiến lược phát triển bài bản và định hướng rõ ràng, công ty đã góp phần đưa nhiều người đẹp Việt chinh phục thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế: Đỗ Mỹ Linh đoạt giải Hoa hậu Nhân ái Thế giới, Khánh Phương vào Top 25 Miss Supranational, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, Huỳnh Thị Thanh Thủy giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International)...

Khoảng 4 tháng trước, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - người đẹp từng thuộc công ty Sen Vàng vướng lùm xùm bê bối và bị bắt giam. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Hoa hậu Thuỳ Tiên biết kết quả phiếu kiểm nghiệm hàm lượng chất sơ thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau nhưng vẫn "phóng đại" công dụng trên livestream. Đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, các bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng. Hoa hậu Thuỳ Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp.

Sau khi bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm không đúng quảng cáo, tính đến tháng 8/2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera. Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình điều tra, Hoa hậu Thùy Tiên đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ Kẹo Kera.

