Công ty tài sản mã hóa TCEX vừa tăng vốn điều lệ gấp gần 34 lần

29-08-2025 - 06:41 AM | Doanh nghiệp

TCEX được thành lập ngày 5/5, trụ sở chính tại Tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Cửa Nam, TP. Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Minh (1971).

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 8/8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được công bố.

Ông Nguyễn Xuân Minh hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) và Chủ tịch HĐQT CTCP Wealthtech Innovations.

Khi mới thành lập, TCEX có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh góp 2,67 tỷ đồng, nắm 89% vốn điều lệ, TCBS góp 297 triệu đồng, nắm 9,9% vốn điều lệ và TechcomCapital góp 33 triệu, nắm 1,1% vốn điều lệ.

Gần đây, ﻿Chứng khoán VIX vừa thành lập công ty tài sản mã hoá﻿ là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX) ngày 26/8.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

