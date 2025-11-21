Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Thanh Xuân tất toán xong lô trái phiếu gần 600 tỷ đồng

21-11-2025 - 13:33 PM | Bất động sản

Công ty Thanh Xuân đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TXCCH2330001 vào ngày 14/11/2025, với tổng giá trị mua lại 583,5 tỷ đồng.

Công ty CP Thanh Xuân vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TXCCH2330001 vào ngày 14/11/2025, với tổng giá trị mua lại 583,5 tỷ đồng, giao dịch hoàn tất cùng ngày.

Được biết, lô trái phiếu TXCCH2330001 được phát hành ngày 8/9/2023, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 583,5 tỷ đồng; kỳ hạn 2.502 ngày, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là vào 15/7/2030.

Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu TXCCH2330001 sau hơn 2 năm phát hành.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Thanh Xuân được thành lập vào tháng 4/2003; trụ sở chính tại khu Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Công ty Thanh Xuân tất toán xong lô trái phiếu gần 600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Công ty Thanh Xuân được biết đến là chủ đầu tư dự án Thanh Xuan Valley tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), có tổng diện tích đất 170 ha; được kỳ vọng trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều tiện ích.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.199 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả gần 1.291 tỷ đồng, trong đó, nợ trái phiếu hơn 573 tỷ đồng đến từ lô TXCCH2330001 đã nói ở trên. 


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra

Chưa đầy 1 tháng nữa, một sự kiện đặc biệt quan trọng với 198 dự án sẽ diễn ra Nổi bật

Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị

Chưa từng có trong lịch sử: Thủ đô liên tục quy hoạch loạt khu đô thị nghìn hecta, mở cửa cho kỷ nguyên phát triển các siêu đô thị Nổi bật

Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

13:10 , 21/11/2025
Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

Tin vui cho người dân Hà Nội: Sắp có tuyến đường dài 4km, rộng từ 40-50m nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến KĐT vệ tinh Sóc Sơn

12:59 , 21/11/2025
Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

12:57 , 21/11/2025
Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

12:55 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên