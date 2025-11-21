Công ty Thanh Xuân tất toán xong lô trái phiếu gần 600 tỷ đồng

Công ty CP Thanh Xuân vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TXCCH2330001 vào ngày 14/11/2025, với tổng giá trị mua lại 583,5 tỷ đồng, giao dịch hoàn tất cùng ngày.

Được biết, lô trái phiếu TXCCH2330001 được phát hành ngày 8/9/2023, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 583,5 tỷ đồng; kỳ hạn 2.502 ngày, ngày đáo hạn theo lịch ban đầu là vào 15/7/2030.

Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu TXCCH2330001 sau hơn 2 năm phát hành.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Thanh Xuân được thành lập vào tháng 4/2003; trụ sở chính tại khu Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Công ty Thanh Xuân được biết đến là chủ đầu tư dự án Thanh Xuan Valley tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), có tổng diện tích đất 170 ha; được kỳ vọng trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều tiện ích.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1.199 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả gần 1.291 tỷ đồng, trong đó, nợ trái phiếu hơn 573 tỷ đồng đến từ lô TXCCH2330001 đã nói ở trên.



