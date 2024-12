Công ty Trung Quốc lén bán chip của TSMC cho Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen

Chính phủ Mỹ sẽ đưa Sophgo, một công ty công nghệ Trung Quốc, vào Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại vì đóng vai trò trung gian giữa Huawei, một công ty đã bị đưa vào danh sách đen, và TSMC, theo báo cáo từ Reuters. Việc Sophgo bị đưa vào Danh sách Thực thể đồng nghĩa với việc công ty này sẽ không thể mua được các chip tiên tiến, gần như đánh dấu sự chấm dứt hoạt động của họ.

Kể từ tháng 9/2020, Huawei đã không còn có thể hợp pháp mua các chip được sản xuất bằng công nghệ Mỹ (tức là hầu hết các loại chip trên thị trường). Sophgo đã vi phạm các quy định xuất khẩu của Mỹ, và do đó, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ đưa công ty này vào Danh sách Thực thể thuộc Cục Công nghiệp và An ninh (BIS). Các công ty trong danh sách này phải đối mặt với những hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt, yêu cầu giấy phép cho các lô hàng, và hầu hết các giấy phép này thường bị từ chối. Do đó, Sophgo sẽ không thể tiếp tục đặt hàng từ TSMC hoặc mua chip ngoài lãnh thổ Trung Quốc, đồng nghĩa với việc công ty này sẽ không thể hoạt động được nữa.

Đầu năm nay, Sophgo đã đặt hàng các chiplet Virtuvian do Huawei thiết kế cho bộ vi xử lý Ascend 910 của công ty này từ TSMC, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vấn đề này được phát hiện bởi công ty nghiên cứu TechInsights khi tiến hành tháo rời bộ vi xử lý Ascend 910 của Huawei. Sau khi TSMC xác nhận sự trùng khớp, họ đã ngừng giao hàng cho Sophgo và thông báo với chính quyền Mỹ và Đài Loan.

Sophgo có liên kết với Bitmain, một nhà cung cấp thiết bị khai thác Bitcoin của Trung Quốc. Công ty này một phần thuộc sở hữu của Micree Zhan, đồng sáng lập Bitmain, người nắm giữ gián tiếp 23% cổ phần tại Sophgo thông qua một công ty đầu tư. Mặc dù Sophgo đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với Huawei, nhưng Reuters báo cáo rằng Bitmain và Sophgo đã cung cấp các bộ vi xử lý AI cho các cơ quan chính phủ Trung Quốc, bao gồm các công ty nhà nước, các trường đại học, và các sở cảnh sát.

Bitmain, nổi tiếng với thương hiệu Antminer, là một nhà cung cấp lớn thiết bị khai thác tiền điện tử. Công ty này đã cố gắng giữ khoảng cách với vụ việc, tuyên bố rằng họ không liên quan đến cuộc điều tra. Tuy nhiên, Sophgo đã từng giao tiếp với Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vào năm 2023 bằng địa chỉ email của Bitmain, cho thấy rõ ràng sự liên kết giữa hai công ty.

Mặc dù Huawei và các thực thể Trung Quốc khác sẽ không còn có thể sử dụng Sophgo để mua các chip tiên tiến, nhưng việc sử dụng các công ty trung gian để mua các bộ vi xử lý tiên tiến mà họ không được phép mua dường như là một thực tế phổ biến. Hiện tại, không ai biết được Huawei có bao nhiêu công ty trung gian khác đang hỗ trợ họ mua các sản phẩm này.