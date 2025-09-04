Công ty từng vận chuyển 2 triệu đơn hàng mỗi ngày bất ngờ thông báo rút khỏi Việt Nam

Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam), công ty vận chuyển hàng hóa hoạt động gần 10 năm ở Việt Nam, vừa bất ngờ thông báo dừng dịch vụ giao nhận nhanh, không tiếp nhận đơn hàng mới kể từ ngày 3-9.

Theo đó, các đơn hàng còn trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất trước ngày 26-9, hoặc hoàn tiền cho khách hàng chậm nhất vào ngày 30-9. Doanh nghiệp này khuyến nghị khách không tạo thêm đơn mới vì không thể đảm bảo xử lý trọn vẹn.

Ngày 4-9, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Ninja Van Việt Nam, nhân viên công ty xác nhận đã không còn nhận đơn hàng mới từ ngày 3-9 và sẽ dừng toàn bộ các hoạt động tại thị trường Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên không nói rõ lý do cụ thể.

Ninja Van Việt Nam thông báo sẽ tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh

Về khả năng quay trở lại hoạt động tại thị trường Việt Nam, hiện công ty chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay kế hoạch chính thức nào.

Ninja Van được thành lập năm 2014 tại Singapore, với 3 cổ đông sáng lập là Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong. Công ty khởi đầu chỉ bằng một chiếc xe van cũ kỹ với mục tiêu ban đầu là để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa thời trang mà các nhà sáng lập đang vận hành.

Rất nhanh chóng sau đó, nhà vận chuyển này đã mở rộng ra 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (2016). Doanh nghiệp từng xử lý hơn 2 triệu đơn mỗi ngày, sở hữu hơn 4.000 điểm giao nhận.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường logistics rơi vào “cuộc chiến về giá” khốc liệt. CEO kiêm đồng sáng lập Ninja Van, ông Lai Chang Wen, từng ví đây là “cuộc đua xuống đáy”.

Tại Việt Nam, mảng giao nhận nhanh hiện do các ông lớn như Viettel Post, Shopee Express, Giao Hàng Tiết Kiệm, Vietnam Post, J&T Express và Giao Hàng Nhanh dẫn dắt.