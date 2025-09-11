Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc

11-09-2025 - 06:52 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thống nhất cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục phát hành vé số cào lần 2

Ngày 10-9, tại cuộc họp của Hội đồng Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh số phát hành của công ty này đạt 4.760 tỉ đồng (đạt 100% tỉ lệ tiêu thụ vé số), tương ứng 64,32% kế hoạch và tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương xổ số cào biết kết quả ngay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Nhờ sức tiêu thụ đạt 100% nên từ đầu năm đến nay, công ty đã chi 2.400 tỉ đồng để trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng, trong đó có 232 khách hàng may mắn trúng độc đắc tổng cộng 486 tờ vé số của công ty.

Trước đó, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 2-9,Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khai trương và phát hành sản phẩm xổ số mới đó vé xổ số cào biết kết quả ngay, bên cạnh sản phẩm vé số truyền thống được phát hành như thường lệ.

Loại hình vé số này có 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng với tổng giá trị phát hành là 22 tỉ đồng. Trong đó, cơ cấu giải thưởng chiếm 55% tổng giá trị phát hành, với 4 giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng mỗi giải.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Xổ số kiến thiết, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết Cần Thơ- đã thống nhất cho công ty tiếp tục phát hành vé số cào lần 2 và giữ nguyên mức cơ cấu giải thưởng đối với loại hình này.

Theo Tâm Quân

Người lao động

