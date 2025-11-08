Công việc có thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng đang "khát" nhân lực

Trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và du lịch phục hồi mạnh sau đại dịch, nhiều ngành nghề đang "khát" nhân lực chất lượng cao, mang đến mức thu nhập đáng mơ ước từ 20-50 triệu đồng/tháng, thậm chí vị trí quản lý có thể chạm ngưỡng 100 triệu đồng.

An toàn không gian số

Không gian mạng trở thành "mặt trận" quan trọng trong kỷ nguyên số. Doanh nghiệp cần nhân lực bảo mật hệ thống, phòng chống tấn công mạng, điều tra số… để bảo vệ dữ liệu và uy tín thương hiệu.

Người mới vào nghề có thể nhận 12-20 triệu đồng/tháng; sau 3-5 năm kinh nghiệm, thu nhập đạt 30-50 triệu đồng/tháng, chuyên gia cao cấp từ 50 triệu đồng trở lên.

Quản trị khách sạn

Ngành du lịch bùng nổ kéo theo nhu cầu nhân sự chuyên nghiệp trong hệ thống khách sạn, resort, homestay cao cấp.

Sau 2-5 năm làm việc, thu nhập phổ biến 15-25 triệu đồng/tháng; quản lý tại khách sạn 4-5 sao có thể đạt 30-50 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư hệ thống công nghiệp ngày một lớn khi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư công nghệ vào sản xuất

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Là sự kết hợp giữa kỹ thuật, quản lý và công nghệ, kỹ sư hệ thống công nghiệp đóng vai trò tối ưu quy trình, logistics và năng suất sản xuất.

Thu nhập trung bình 9-14 triệu đồng/tháng cho người mới, tăng lên 30-50 triệu đồng với vị trí quản lý tại doanh nghiệp FDI hoặc nhà máy thông minh.

Phân tích dữ liệu kinh doanh

Khi dữ liệu trở thành "dầu mỏ mới", doanh nghiệp cần chuyên gia phân tích, dự báo và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Người mới có thể đạt 10-20 triệu đồng/tháng, chuyên viên 3-5 năm kinh nghiệm nhận 30-50 triệu đồng, trong khi vị trí trưởng phòng hoặc giám đốc dữ liệu (CDO) lên đến 80-100 triệu đồng/tháng.

Kinh doanh thương mại Hàn Quốc

Cùng với dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ Hàn Quốc, nhu cầu nhân sự thành thạo tiếng Hàn và am hiểu thương mại ngày càng lớn.

Thu nhập phổ biến 12-18 triệu đồng/tháng, người có kinh nghiệm trên 3 năm có thể nhận từ 30 triệu đồng trở lên.

Đón đầu cơ hội tại Job link 2025

Để kết nối người lao động với doanh nghiệp đang "khát" nhân lực ở các lĩnh vực này, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức chương trình Joblink 2025 vào ngày 9-11 tới tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM.

Sự kiện quy tụ hàng chục doanh nghiệp tuyển dụng, trường nghề, trung tâm đào tạo cùng nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phỏng vấn trực tiếp và livestream giao lưu cùng các chuyên gia nhân sự.

Chọn đúng ngành, nắm bắt cơ hội tại Joblink 2025 chính là bước khởi đầu giúp người trẻ rút ngắn con đường lập nghiệp, bước vào thị trường lao động với lợi thế thực chất và thu nhập bền vững.