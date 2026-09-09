Công viên Nghĩa Đô bắn pháo hoa, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel tầm view thượng hạng

Công viên Nghĩa Đô sẽ trở thành điểm bắn pháo hoa mới của Thủ đô

Sau đợt đại tu toàn diện với tổng mức đầu tư gần 61 tỷ đồng hoàn thành đầu năm 2026, công viên Nghĩa Đô vừa đón nhận tin vui khi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức bắn pháo hoa trong nửa cuối năm nay. Chủ trương này được thể hiện tại Công văn số 4501/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội về việc sử dụng pháo hoa nổ tầm thấp tại Công viên Nghĩa Đô và Công văn số 225/SVHTTDL-VHCS ngày 20/8/2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Theo đó, chương trình dự kiến được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do một doanh nghiệp tư nhân tài trợ, các công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai.

Đằng sau sự kiện cộng đồng này là sự nâng cấp giá trị của công viên trong đời sống đô thị. Một khu vực đáng sống được tạo nên từ nhiều lớp hạ tầng: những tuyến đường rút ngắn hành trình, những công trình xã hội đáp ứng nhu cầu thiết yếu và cả "hạ tầng trải nghiệm" – những không gian, hoạt động văn hóa, giải trí góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường kết nối cộng đồng. Trình diễn pháo hoa vì thế góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm cho khu vực.

Sự mở rộng về hạ tầng trải nghiệm diễn ra cùng thời điểm phường Nghĩa Đô bước vào một chu kỳ đầu tư mới về giao thông và đô thị.

Tháng 3/2026, ba đoạn còn thiếu của Vành đai 2,5 được khởi công, từng bước hoàn thiện mạng lưới vành đai nội đô, đồng thời tạo lực đẩy để trục Nguyễn Văn Huyên – Tây Hồ Tây đi qua dự án thăng hạng về khả năng kết nối và giá trị đô thị. Tiếp đó, tuyến metro số 2 mở ra triển vọng kết nối khu vực phía Tây với sân bay Nội Bài, trung tâm thành phố và phía Nam Hà Nội. Đến giữa tháng 7, kế hoạch thu hồi gần 30 ha đất tại phường Nghĩa Đô giai đoạn 2026–2030 để triển khai 22 dự án. Danh mục trải rộng từ hệ thống tiêu thoát nước, trường học đến các tuyến đường và công trình chỉnh trang đô thị, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực.

Nhìn tổng thể, những chuyển động từ đầu năm 2026 cho thấy Nghĩa Đô đang được đầu tư đồng thời về hạ tầng kết nối, hạ tầng xã hội và hạ tầng trải nghiệm. Với một khu vực nội đô đã phát triển lâu năm, nơi quỹ đất ngày càng hữu hạn, dư địa tăng trưởng nằm nhiều hơn ở khả năng gia tăng giá trị trên nền tảng đô thị hiện hữu.

Khi giao thông được hoàn thiện, hạ tầng xã hội được bổ sung và đời sống văn hóa – cộng đồng ngày càng phong phú, chất lượng sống của cư dân cũng được nâng lên. Trong dài hạn, quá trình nâng cấp đồng bộ này tạo thêm nền tảng để sức hấp dẫn và giá trị bất động sản tại Nghĩa Đô tiếp tục được bồi đắp.

Ngày ôm trọn khoảng xanh, đêm thưởng lãm pháo hoa

Những chuyển động mới của Nghĩa Đô đang làm rõ hơn giá trị của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel – dự án nằm ngay đối diện Công viên Nghĩa Đô, nơi cảnh quan và đời sống cộng đồng đang tiếp tục được đầu tư. Nếu công viên trở thành điểm tổ chức trình diễn pháo hoa, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện khoảng xanh này sẽ có thêm một lớp trải nghiệm đáng giá.

Từ độ cao của Hanoi Signature by Swiss-Belhotel, Công viên Nghĩa Đô mở ra một trường nhìn khoáng đạt giữa lõi nội đô. Ban ngày, đó là sắc xanh hiện diện thường trực bên khung cửa, mang đến cảm giác thư thái và khoảng thở hiếm hoi giữa nhịp sống thành phố. Khi đêm xuống và bầu trời công viên được thắp sáng bởi pháo hoa, cùng một tầm nhìn ấy lại mở ra một cách thưởng thức hoàn toàn khác.

Bởi giá trị của một tầm nhìn đẹp không nằm ở việc nhìn thấy, mà còn ở cách người ta tận hưởng những giá trị hiện ra trước mắt. Thay vì phải tìm kiếm một vị trí giữa không gian sự kiện đông đúc tại công viên Nghĩa Đô, cư dân có thể đón những khoảnh khắc rực rỡ ấy ngay từ ban công căn hộ hay những không gian trên cao ngay tại nhà.

Không cần rời khỏi nhịp sống riêng, một buổi tối bên gia đình hay cuộc gặp gỡ thân tình vẫn có thể tiếp nối bằng khoảnh khắc cùng nâng ly và ngắm pháo hoa rực rỡ ngoài ban công

Từ góc nhìn ấy, căn hộ trở thành một "khán đài thượng hạng" giữa tầng không. Sự riêng tư tạo khoảng lùi vừa đủ để mỗi khoảnh khắc được cảm nhận thong thả và trọn vẹn hơn; đồng thời vẫn giữ được kết nối với nhịp sống văn hóa đang diễn ra ngay bên ngoài. Đó cũng là một cách tận hưởng mang phong vị danh gia Hà Thành: khác biệt trong đặc quyền nhưng kín đáo trong cách thể hiện, đề cao chiều sâu trải nghiệm và sự trọn vẹn của những khoảnh khắc riêng tư.

Ca sĩ Tùng Dương – cư dân sắp dọn về đây cũng vui vẻ chia sẻ: "Nếu Công viên Nghĩa Đô trở thành điểm bắn pháo hoa, từ nhà Dương sẽ có thể ngắm trọn khoảnh khắc ấy với tầm nhìn trực diện và cự ly rất gần. Với Dương, một tầm view đẹp luôn rất đắt giá, nhất là với người nghệ sĩ, bởi những trải nghiệm như vậy có thể mang đến nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm xúc và cảm hứng sáng tạo."

Mỗi lần về Hanoi Signature by Swiss-Belhotel biểu diễn, Tùng Dương lại càng mong muốn dọn về ở sớm hơn

Quỹ căn "Bảo vật xanh của phố phường Hà Thành" sở hữu tầm nhìn trực diện Công viên Nghĩa Đô, hiện giới hạn chỉ 10 căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 160–200 m². Trong tháng 9, những tân chủ nhân lựa chọn quỹ căn này còn đón nhận hệ quà tặng với tổng giá trị lên tới 5,2 tỷ đồng , gia tăng thêm giá trị sở hữu bên cạnh những lợi thế riêng có về cảnh quan và trải nghiệm sống.