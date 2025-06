Công Vinh để lộ hình ảnh gây sốc của Thuỷ Tiên sau nửa năm ở ẩn

Từng là đôi vợ chồng hoạt động mạng xã hội sôi nổi, sơ hở là chia sẻ về cuộc sống vui vẻ bên trong căn biệt thự chục tỷ. Thế nhưng, tầm 1 năm gần đây, Thuỷ Tiên và Công Vinh đều rất kín tiếng, thậm chí "đóng băng" mạng xã hội suốt nhiều tháng liền. Mới đây nhất, đôi vợ chồng đình đám Vbiz này khiến netizen hoang mang vì đã nửa năm không xuất hiện trên MXH.

Giữa lúc netizen bàn tán xôn xao, tối 25/6, Công Vinh đã có động thái mới. Theo đó, cựu cầu thủ tung những khoảnh khắc trong chuyến du lịch hè sang trọng cùng bà xã Thuỷ Tiên. Trong khi Công Vinh khiến nhiều người trầm trồ vì cơ bụng săn chắc, phong độ ở tuổi 40 thì Thuỷ Tiên lại khiến netizen giật mình. Theo đó, nữ ca sĩ đi tắm biển nhưng điện đồ chống nắng kín bưng không ai nhận ra. Phong cách tắm nắng độc lạ, có 1-0-2 của Thuỷ Tiên khiến Công Vinh bất lực, "cầu cứu" cư dân mạng. Có thể thấy, hiện tại đôi vợ chồng Vbiz này vẫn hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng cuộc sống nhưng ít chia sẻ hơn so với trước kia.

Sau nửa năm không cập nhật MXH, Công Vinh tung loạt ảnh nghỉ dưỡng cùng vợ

Công Vinh gây bất ngờ bởi ngoại hình ở tuổi 40

Nam cầu thủ phải liên tục đính chính đây là Thuỷ Tiên đang tắm nắng chứ không phải "hải cẩu"

Công Vinh bất lực khi nhìn thấy phong cách tắm biển không đụng hàng của Thuỷ Tiên

Ngoài những bình luận "dở khóc dở cười" liên quan đến phong cách đi biển của Thuỷ Tiên thì bài đăng của Công Vinh cũng có rất nhiều ý kiến công kích, mỉa mai. Khi bị 1 netizen soi chỉ số tương tác kém dù sở hữu Fanpage hơn 3 triệu người theo dõi thì Công Vinh đáp ngay: "Nhà anh sống bằng cơm gạo không sống bằng like em nhé, like thì vui không like thì thôi có cái gì mà không like phải nhục?".

Thủy Tiên có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, là nữ ca sĩ với nhiều bản hit đình đám. Công Vinh là cầu thủ bóng đá tài năng, cả hai được ưu ái gọi là cặp đôi "Beck - Vic Việt Nam" trong mắt công chúng. Sau khi Công Vinh giải nghệ, cả hai tiếp tục thu hút sự chú ý qua việc chia sẻ cuộc sống đời thường, các hoạt động thiện nguyện.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đối mặt với không ít sóng gió trước khi lui về sống kín tiếng

Tuy nhiên, năm 2020, Thuỷ Tiên và Công Vinh vướng vào lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi 177 tỷ đồng cứu trợ miền Trung. Nhiều người yêu cầu nữ ca sĩ chứng minh sự minh bạch thu - chi tiền gửi vào tài khoản cá nhân, việc Thuỷ Tiên sửa nhà trong giai đoạn đó cũng tạo nên tranh cãi. Dù đã công khai hàng loạt file sao kê, tiết lộ bản thân chi tiền cá nhân gần 4 tỷ đồng để làm từ thiện, được cơ quan chức năng xác nhận không có sai phạm nhưng cuộc sống và hình ảnh của đôi vợ chồng này đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong 5 năm qua, số lượng sản phẩm mới, lần lộ diện trước công chúng hay bài quảng cáo trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên giảm đi đáng kể. Thậm chí, sau nửa thập kỷ, hiện tại bên dưới mỗi bài viết của Thuỷ Tiên vẫn còn rất nhiều bình luận gợi nhắc lại chuyện cũ theo hướng mỉa mai, tung thông tin tiêu cực. Hiện tại, Thủy Tiên và Công Vinh sống cùng con gái Bánh Gạo trong căn biệt thự tại Quận 7, TP.HCM. Cả hai ít chia sẻ về đời tư, thỉnh thoảng chỉ đăng tải một số hình ảnh đời thường. Đa phần những bài viết trên trang cá nhân của Thuỷ Tiên và Công Vinh là những câu chuyện trong đời sống vợ chồng, con gái.