Conic Boulevard nổi bật nhờ diện tích lớn và cộng đồng cư dân hiện hữu

Trong bối cảnh nhiều dự án mới chỉ tập trung vào thiết kế căn hộ, thì Conic Boulevard lại tạo ra sự khác biệt nhờ chú trọng phát triển không gian sống cộng đồng và giá trị sử dụng thực tế. Từ các hoạt động gắn kết cư dân cuối tuần, hệ thống sân thể thao – công viên nội khu, đến môi trường sống rộng rãi, an toàn cho trẻ nhỏ, dự án đang thu hút sự quan tâm không chỉ từ người mua mới mà cả cư dân hiện hữu mong muốn nâng cấp nơi ở.

Không gian sống rộng rãi giúp gắn kết cộng đồng cư dân

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Conic Boulevard đang trở thành điểm gặp gỡ của cả gia đình vào mỗi dịp cuối tuần nhờ không gian công cộng rộng lớn và an toàn. Những sân chơi được bố trí ngay trong khuôn viên, các hoạt động vui chơi – giải trí được tổ chức thường xuyên đang dần hình thành nên một cộng đồng cư dân gắn bó và thân thiện, nơi cư dân mới dễ dàng hòa nhập và trẻ em được phát triển trong môi trường lành mạnh.

Từ khi block A chính thức ra mắt, các khu vực tiện ích như sân thể thao, đường dạo bộ, sân chơi trẻ em ngay trước tòa nhà trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không gian thoáng đãng và nhiều mảng xanh tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời mang lại sự an tâm cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm một nơi ở có thể vừa sinh hoạt thoải mái vừa xây dựng kết nối bền vững trong cộng đồng.

Mảng xanh nội khu – Nền tảng cho chất lượng sống khác biệt

Giữa bối cảnh nhiều dự án căn hộ bị thu hẹp diện tích tiện ích, Conic Boulevard vẫn duy trì được một hệ thống mảng xanh lớn bao quanh các tòa nhà, tạo nên không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Nhờ quy hoạch khoa học, cư dân có thể tản bộ mỗi sáng, thư giãn giữa công viên nội khu hoặc để con trẻ vui đùa tại sân chơi mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án.

Khuôn viên rộng lớn bao quanh tạo nên một hệ sinh thái xanh – tiện ích hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị. Ảnh: Conic

Mỗi ngày sống tại Conic Boulevard là một trải nghiệm thư thái khi ban công căn hộ hướng về công viên trung tâm rợp bóng cây xanh. Những con đường nội khu được thiết kế rộng rãi, đan xen cùng các cụm tiện ích ngoài trời như khu thể thao, sân chơi, đài phun nước... góp phần tạo ra một môi trường sống trong lành và nâng cao sức khỏe thể chất – tinh thần cho cộng đồng cư dân hiện hữu.

Căn hộ rộng rãi, thiết kế hợp lý và cộng đồng cư dân thân thiện

Không ít khách hàng chia sẻ rằng lý do họ quyết định mua căn hộ tại Conic Boulevard là vì không gian sống rộng rãi và có nhiều mảng xanh hiếm thấy giữa thành phố. Với diện tích lớn, thiết kế hợp lý và khoảng thở xanh ngay trước nhà, dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây là những yếu tố ngày càng được ưu tiên khi người mua nhà hiện nay không chỉ tìm nơi ở mà còn tìm nơi để tận hưởng cuộc sống.

Căn hộ thiết kế mở giữa bếp và phòng khách – tối ưu không gian sinh hoạt và mang lại cảm giác hiện đại, tiện nghi. Ảnh: EximRS

Với diện tích từ 84–114m², các căn hộ tại Conic Boulevard không chỉ đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thoải mái cho gia đình trẻ mà còn chinh phục người mua bằng phong cách thiết kế hiện đại, ban công rộng và hệ thống chiếu sáng tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một tổ ấm chỉn chu, dễ trang trí và tạo cảm giác sống như nhà phố giữa lòng đô thị.

Giá tốt & Chính sách linh hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% – đưa giá về chỉ hơn 30 triệu/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B - Conic Boulevard - Ảnh: Conic

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn.