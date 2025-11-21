Coolray: Chiếc SUV gia đình đầu tiên về tay với giá chỉ từ 499 triệu đồng

Báo cáo xu hướng mua sắm ô tô năm 2024 của đơn vị phát triển trình duyệt tìm kiếm lớn tại Việt Nam dựa trên khảo sát trực tuyến 649 đáp viên cho thấy, có nhiều yếu tố quyết định hành vi mua sắm chiếc xe 4 bánh.

Về mặt tài chính, 22% người tiêu dùng ưu tiên ngân sách mua xe nằm trong khoảng 450 đến 600 triệu – một mức giá phải chăng nhưng không quá thấp, cho thấy họ sẵn sàng chi tiền cho chất lượng. Quan trọng hơn, nhu cầu sử dụng gia đình đã trở thành yếu tố tác động đáng kể nhất đến quyết định mua ô tô, tăng mạnh lên 62% vào năm 2024, khẳng định chiếc xe phải phục vụ được cuộc sống chung.

Tuy nhiên, mua xe cho gia đình không có nghĩa là chấp nhận sự tẻ nhạt. Hơn một nửa số đáp viên còn lựa chọn sự an toàn và các tính năng công nghệ là hai tiêu chí có ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là mối quan tâm đến thương hiệu và giá cả. Một chiếc xe lý tưởng phải vừa vặn với túi tiền, đảm bảo an toàn, và quan trọng là phải "cool".

Đó chính xác là những gì mà Ngọc Hồng và vợ (33 tuổi, sống tại Hoài Đức, Hà Nội) đang trăn trở. Hồng với cá tính mạnh mẽ, không muốn chiếc xe đầu tiên là lựa chọn quá "an toàn" đến mức nhàm chán; anh cần sự thể thao, năng động và công nghệ. Ngược lại, vợ anh người quán xuyến mọi việc trong gia đình, lại ưu tiên sự thực dụng và an toàn.

Liệu một chiếc xe năng động có đi kèm với chi phí quá tầm? Khi xe gặp trục trặc, họ có phải chịu thiệt bởi xưởng sửa chữa không uy tín? Họ cần một lời khẳng định chắc chắn rằng, việc sở hữu ô tô lần đầu không phải là một canh bạc.

Chiếc xe thể thao năng động, tài chính hợp lý cho gia đình

Phải đến khi Geely Coolray xuất hiện, cặp đôi mới có lời giải trọn vẹn và thông minh cho mọi tiêu chí.

Coolray đã phá vỡ định kiến "xe gia đình là xe tẻ nhạt" bằng sức mạnh vượt trội với động cơ 1.5L Turbo phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm – hiệu suất hàng đầu phân khúc, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT) cho trải nghiệm lái thể thao, mượt mà. Thiết kế SUV cỡ nhỏ của Coolray mang đậm chất thể thao, từ đường nét mạnh mẽ, cụm đèn sắc sảo cho đến nội thất hiện đại tích hợp công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, giá trị sở hữu thực tế của xe còn ấn tượng hơn nhiều nhờ ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11, gồm ưu đãi 50% Lệ phí trước bạ và gói Bảo hiểm vật chất 1 năm miễn phí, đưa Coolray về mức chỉ từ 499 triệu đồng (tùy phiên bản và khu vực lăn bánh), đáng giá nhất trong phân khúc, xóa tan nỗi lo về chi phí khởi điểm.

Yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, và Coolray đã đáp ứng vượt mong đợi. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn, kết hợp cùng các tính năng hỗ trợ lái điện tử như Hệ thống phanh ABS/EBD/BA, Kiểm soát lực kéo (TCS), và Cân bằng điện tử (ESC). Đặc biệt, Coolray còn nổi bật với các tính năng cao cấp như Camera 360 độ độ phân giải cao giúp quan sát toàn cảnh khi đỗ xe, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và Hỗ trợ xuống dốc (HDC). Sự kết hợp này mang đến sự bảo vệ toàn diện, giúp Hồng tự tin xử lý mọi tình huống giao thông phức tạp, đảm bảo an toàn cho gia đình.

An tâm trọn vẹn

Nếu thiết kế và tài chính là điểm khởi đầu, thì yếu tố an tâm chính là chìa khóa để những người trẻ như vợ chồng Ngọc Hồng đưa ra quyết định cuối cùng. Trong bối cảnh gần 40% người mua quan tâm đến độ tin cậy của thương hiệu và dịch vụ, Coolray mang đến một bảo chứng vững chắc mà ít đối thủ nào có được.

Dưới sự đồng hành của nhà phân phối Tasco Auto với hệ thống 100 điểm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, là chứng minh rõ ràng nhất cho sự chuyên nghiệp và uy tín về hậu mãi khi sở hữu Coolray.

Không chỉ vậy, khách hàng mua xe trong tháng 11 còn được hưởng loạt đặc quyền vượt trội từ hệ thống phân phối Tasco Auto và VETC, bao gồm việc Tặng 1.000.000 điểm VETC và nâng hạng Hội viên Bạch Kim tại VETC Loyalty, cùng với gói VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7, sử dụng miễn phí không gian làm việc chung (Tasco Co-Club), ưu tiên đỗ xe và ưu tiên dịch vụ sửa chữa, giao xe tận nhà.

Geely Coolray là minh chứng rõ ràng: Lần đầu mua xe, khách hàng xứng đáng có một chiếc xe năng động, hiệu suất cao, thực dụng cho gia đình, với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 499 triệu đồng, và được bảo chứng bằng chất lượng dịch vụ.