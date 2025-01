Coteccons có quý đầu tiên đạt lãi 100 tỷ trở lại, bắt đầu ghi nhận doanh thu thị trường Mỹ và Campuchia

CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) vừa công bố BCTC quý 2/2025 (từ 1/10-31/12/2024), ghi nhận doanh thu đạt 6.886 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt 202 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng - tăng 54% so với quý 2/2024. Đây là quý đầu tiên CTD đạt lợi nhuận ba chữ số trở lại.

Lũy kế 6 tháng năm tài chính 2025, doanh thu đạt 11.645 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 47% kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 407 tỷ - tăng 51%; tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 3,49%. Lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỷ, tăng 47% và hoàn thành 46% kế hoạch.

Theo CTD, 6 tháng đầu năm Công ty đạt giá trị hợp đồng ký mới đạt 16.800 tỷ đồng, nâng tổng backlog lên gần 35.000 tỷ đồng.

Tỷ trọng doanh số dự án “repeat sales”/tổng số dự án trúng thầu hiện đạt 70%, một số gói thầu đáng chú ý như: gói thầu MEP và gói thầu 846 căn hộ liền kề thuộc phân khu 3 và 413 căn hộ liền kề thuộc phân khu 1, khu đô thị Sun Urban City, dự án tòa nhà hỗn hợp cao tầng I.1-HH4A thuộc KĐT Quảng trường biển Sầm Sơn (Sun Thanh Hóa); dự án 1A Hà Nội; Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà (Sun Cát Bà) gồm 776 căn shophouse…

CTD cũng cho biết năm 2025 bắt đầu ghi nhận doanh thu đầu tiên từ thị trường Mỹ và Campuchia.

Tính đến thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản CTD đạt 24.885 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền 2.479 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 2.189 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả Công ty vào mức 18.394 tỷ đồng, Công ty đang có hơn 2.600 tỷ nợ vay.