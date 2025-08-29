Create Capital Việt Nam (CRC) hưởng lợi khi giảm thuế pin năng lượng mặt trời từ 271% xuống còn 20%

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng 3,3% trong năm 2025 và 3,7% trong năm 2026. Đặc biệt, năng lượng tái tạo được dự báo sẽ vượt qua than đá để trở thành nguồn điện lớn nhất thế giới ngay trong năm 2025 hoặc muộn nhất là năm 2026.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam không chỉ hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ trong nước, mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ chính sách thuế đối ứng mới từ Mỹ. Đây được coi là cú hích quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu pin mặt trời, trong đó có CRC, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trước đây, thiết bị năng lượng mặt trời từ Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, từng đối mặt với mức thuế chống bán phá giá lên tới 271% khi xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, sau chính sách thuế đối ứng mới, Mỹ đã điều chỉnh, chỉ còn áp thuế đối ứng ở mức 20%. Sự thay đổi này mang lại lợi thế rõ rệt cho CRC, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí xuất khẩu, cải thiện biên lợi nhuận và duy trì được lợi thế giá thành hợp lý.

Nhờ ưu đãi thuế, CRC cũng gia tăng năng lực cạnh tranh với các đối thủ nhập khẩu pin từ Trung Quốc và các thị trường khác. Trong khi nhiều quốc gia vẫn phải chịu mức thuế cao hoặc gặp hạn chế thương mại, sản phẩm pin cell của CRC có lợi thế về giá, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu các dự án điện mặt trời tại Mỹ. Đây là yếu tố chiến lược, bởi Mỹ hiện là một trong những thị trường tiêu thụ pin mặt trời lớn nhất thế giới, với nhu cầu dự kiến tăng trên 10% mỗi năm đến năm 2030 (IEA, 2023).

Trước cơ hội này, Ban lãnh đạo CRC đã nhanh chóng tận dụng đưa sản phẩm của mình từng bước tiến vào thị trường Mỹ. Tháng 8, CRC đã ký kết hợp đồng xuất khẩu khoảng 200MW, doanh thu dự kiến từ nay đến cuối năm hơn 50 triệu USD. Cùng với đó, doanh nghiệp lên chiến lược đẩy mạnh mở rộng công suất sản xuất pin cell, tận dụng lợi thế chi phí để gia tăng xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Mỹ và châu Âu, nơi nhu cầu năng lượng sạch đang tăng nhanh. Cùng với đó, CRC còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh toàn diện, kết hợp pin cell, giải pháp lưu trữ và ứng dụng điện mặt trời, khẳng định vị thế tiên phong trong xu thế chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và khu vực.

CRC hiện đang đứng trước dư địa tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự cộng hưởng của hai yếu tố: nhu cầu thị trường bùng nổ và các chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Một mặt, nhu cầu điện tại Việt Nam dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của các dự án năng lượng tái tạo. Mặt khác, ưu đãi thuế trong nước và cơ chế khuyến khích đầu tư đang trực tiếp giảm gánh nặng chi phí, tạo động lực để CRC nâng cao biên lợi nhuận và gia tăng sức cạnh tranh. Thêm vào đó, chính sách thuế mới từ Mỹ sẽ là bàn đạp để CRC từng bước tiến vào thị trường quốc tế.

CRC không chỉ được hưởng lợi từ ưu đãi thuế mà còn đang tận dụng cơ hội để tái định vị chiến lược phát triển. Với kế hoạch mở rộng công suất, tăng tốc xuất khẩu và xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh, doanh nghiệp cho thấy quyết tâm vươn tầm khu vực. Đây là nền tảng để CRC khẳng định vị thế tiên phong và duy trì tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên năng lượng sạch.

Thực tế, không chỉ hưởng lợi từ chính sách thuế mới, tình hình kinh doanh của CRC cũng đang cho thấy đà tăng trưởng bền vững.

Cụ thể, trong quý II/2025, Create Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 129,69 tỷ đồng, bằng 93,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 27,02 tỷ đồng, bằng 76,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 14,5%, lên tới 26,8%.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, Create Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 271,26 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 41,06 tỷ đồng, bằng 89,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Create Capital Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 87 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi sau thuế đạt 41,06 tỷ đồng, Create Capital Việt Nam đã hoàn thành 47,2% so với kế hoạch năm.

Được biết, CRC Energy (công ty con của Create Capital Việt Nam) đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam xuất khẩu pin lithium tích điện sang Mỹ với hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD; CRC Energy đang lên kế hoạch triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng công nghệ pin lithium tích điện tại Việt Nam; và Create Capital Việt Nam đang triển khai mảng Pin tích điện lithium dùng cho hộ gia đình - một trong những sản phẩm triển vọng của CRC.