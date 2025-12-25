Create Capital Việt Nam (CRC) ước lãi quý 4 tăng gần 51% so với cùng kỳ năm trước

CRC vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2025, theo đó doanh thu hợp nhất khoảng 180 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Trong quý 4, sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận lên đến hai con số có sự đóng góp không nhỏ từ mảng năng lượng cho thấy doanh nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển những sản phẩm như tấm pin năng lượng mặt trời, pin Lithium.

Doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xuất khẩu tấm cell công suất khoảng 200MW sang Mỹ, giá trị hơn 50 triệu USD. Bên cạnh đó, công ty con CRC Energy cũng xuất khẩu pin lithium tích điện với hợp đồng trị giá "hàng chục triệu USD".

Trong mảng hạ tầng số, CRC cùng Haimaker.ai đã thành lập liên doanh Vietnam Data Gen (VDG) với mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền quy mô 100MW tại Việt Nam, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD. Giai đoạn đầu dự kiến khởi động tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô 10–20MW, vốn 100–200 triệu USD. Đáng chú ý, dự án đã có tín hiệu "khả quan" khi Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thông tin CEH đã ký kết Thỏa thuận cung cấp dịch vụ với liên doanh Vietnam Data Gen (VDG).

Ảnh: Lễ ký hợp đồng thuê đặt máy chủ

Theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024) về những đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là lĩnh vực trọng điểm trong phát triển kinh tế quốc gia. Dự án trung tâm dữ liệu AI của CRC được kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách, qua đó mở rộng dư địa phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang là điểm đến thu hút trong việc đầu tư phát triển trí tuệ nhân tạo AI.

Trong năm nay, CRC đang mạnh tay đầu tư nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier với tổng vốn đầu tư lên tới 986 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến đạt công suất 10 triệu sản phẩm mỗi năm tập trung vào dòng gạch granite porcelain cao cấp, khi vận hành đủ công suất, dự án được kỳ vọng mang lại doanh thu khoảng 900 tỷ đồng/năm, với tỷ suất sinh lợi ước đạt 32%. Hiện nay tiến độ xây dựng đang được đẩy mạnh nhằm đưa vào nhà máy đi vào hoạt động trong quý 4/2026