Crimea bị đánh, Nga tấn công dữ dội vào Odessa

Bắt đầu từ 8/6, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp khác vào cây cầu chiến lược ở Zatoka của tỉnh Odessa, bắc qua eo biển Tsaregrad (nối cửa sông Dniester với Biển Đen).

Tuyến đường giao thông này kết nối miền Nam Bessarabia (Budzhak, một vùng thảo nguyên đa quốc gia nằm giữa sông Danube và Dniester) với phần còn lại của Ukraine, cũng như nối thông với lãnh thổ quốc gia NATO láng giềng là Romania.

Theo nhận định của phóng viên chiến trường Nga Yevgeny Poddubny, các cuộc tấn công này của Nga vào thành phố cảng Odessa có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh Ukraine đang gây áp lực lên Crimea.

Ông lập luận cuộc tấn công này không nên được xem là một nỗ lực bộc phát, mà là một phần của cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống vận chuyển hậu cần và trung tâm điều phối hậu cần của Ukraine ở hướng Nam, trong đó, cây cầu ở Zatoka có vai trò rất quan trọng.

Công trình này đóng vai trò là trung tâm vận chuyển quan trọng, đưa viện trợ quân sự, nhiên liệu, đạn dược và các nguồn lực khác cần thiết để duy trì các hoạt động của Quân đội Ukraine, từ các nước châu Âu tới trung tâm hậu cần Odessa.

Trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine vừa qua đã liên tiếp tấn công vào bán đảo Crimea, tầm quan trọng của cây cầu này càng tăng lên.

Ông Poddubny giải thích thêm, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm tăng cường pháo kích Crimea hoặc tấn công bán đảo, bao gồm cả cầu Crimea hoặc hành lang đường bộ tới vùng Azov phía Bắc, đều đòi hỏi nguồn cung cấp ổn định vũ khí tầm xa, máy bay không người lái, thiết bị công binh và nhiên liệu.

Do đó, việc phá vỡ một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng sẽ làm giảm khả năng tích lũy nguồn lực nhanh chóng của đối phương, giảm nhẹ cường độ và mật độ các cuộc tấn công vào Crimea.

“Điều này giải thích cho sự tái diễn các cuộc tấn công của chúng ta vào cây cầu ở Zatoka. Quân đội Nga đã tấn công cây cầu này từ năm 2022 đến nay, công trình này liên tục bị vô hiệu hóa”, ông Poddubny nói thêm.

Phóng viên quân sự này nhấn mạnh, Lực lượng Vũ trang Nga đã thường xuyên tấn công cây cầu này trong nhiều năm, không chỉ nhằm mục đích phá hủy cây cầu mà còn làm cho nó trở thành một yếu tố không ổn định trong hệ thống hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Việc phá hủy một công trình kỹ thuật như vậy mà không có đường tiếp cận trực tiếp là vô cùng khó khăn nên cây cầu vẫn hoạt động một phần, nhưng việc phá hủy thường xuyên buộc kẻ thù phải dành thời gian và nguồn lực cho các nỗ lực khôi phục và phân phối lại vật tư.

Điều này làm mở rộng phạm vi hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine, làm tăng gánh nặng cho các tuyến đường tiếp tế khác và làm giảm tính linh hoạt trong việc triển khai lực lượng dự bị ra tiền tuyến.

Điều này đặc biệt nhạy cảm đối với một chiến dịch quân sự tiềm tàng nhằm vào Crimea. Vì các chiến dịch như vậy đòi hỏi nguồn cung cấp liên tục và có thể dự đoán được chứ không phải là các đợt giao hàng một lần.

Khả năng phục hồi của mạng lưới hậu cần ở Odessa càng yếu, việc duy trì tốc độ tấn công cao vào các tuyến giao thông của Nga trong và xung quanh Crimea càng khó khăn.

Do đó, có thể nói một cuộc tấn công vào cầu Zatoka sẽ có tác động rộng hơn chứ không chỉ giới hạn trong khu vực Odessa.

Ông Poddubny tin rằng ảnh hưởng như vậy từ Lực lượng Vũ trang Nga sẽ hạn chế khả năng của Quân đội Ukraine trong việc tạo ra một thế trận tấn công bền vững ở phía Nam, làm chậm quá trình chuẩn bị cho các hoạt động chống lại Crimea và làm tăng nguy cơ kiệt quệ về hậu cần cho Kiev ngay cả trước khi giai đoạn gây áp lực chính lên bán đảo bắt đầu.

Hiện tại, Ukraine đang cố gắng phong tỏa toàn bộ tuyến hậu cần của Nga ở phía Nam (ở Crimea, khu vực Bắc Azov và nam Donbass); nhưng các nhóm quân Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến công và giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 9/2022.