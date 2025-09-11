Crystal Bay của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi báo lỗ, bị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ

Crystal Bay báo lỗ, bị kiểm toán ngoại trừ

Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty cổ phần Crystal Bay tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 41 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ gần 325 tỷ đồng cùng kỳ. Tính đến cuối quý II/2025, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp giảm xuống còn gần 65 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức gần 1.583 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.150 tỷ đồng, lợi ích cổ đông không kiểm soát gần 500 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả ghi nhận 5.440 tỷ đồng, gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu 2.287,5 tỷ đồng, 2.768 tỷ đồng nợ phải trả khác và nợ ngân hàng 385 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kỳ này của Crystal Bay được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Đáng chú ý, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về dự án đầu tư Khu du lịch Rocko Bay Resort và dự án Sailing Ninh Chữ Bay đã bị thu hồi. Do đó, kiểm toán chưa đánh giá và định lượng được ảnh hưởng của hai dự án bị thu hồi này đến các khoản mục có liên quan của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025.

Về dư nợ trái phiếu, trong nửa đầu năm 2025, Crystal Bay đã thanh toán gần 66 tỷ đồng tiền lãi và 420 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã CBGCB2124001.

Được biết, trái phiếu này được phát hành 05/11/2021, giá trị phát hành 450 tỷ đồng. Trước đó, tổ chức phát hành nhiều lần được trái chủ chấp thuận việc gia hạn trái phiếu.

Crystal Bay là pháp nhân lõi trong nhóm doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT. Một trong số các dự án của Crystal Bay là Khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, trong hệ sinh thái Crystal Bay còn có nhiều pháp nhân khác như: Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận, Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang, Công ty cổ phần Heritage Holdings, Công ty cổ phần Crystal Bay Hotel & Resorts, Công ty cổ phần Thương mại - Resort Hoàn cầu, Công ty cổ phần Crystal Bay Lazurya, Công ty cổ phần Marina City...

Crystal Bay Việt Nam cũng báo lỗ

Một công ty thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Chi cũng vừa công bố kết quả kinh doanh kém khả quan. Đó là Công ty cổ phần Crystal Bay Việt Nam báo lỗ sau thuế hơn 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi hơn 5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh lên mức 1.026 tỷ đồng, gấp 2,98 lần vốn chủ sở hữu. Trong kỳ, doanh nghiệp phát sinh dư nợ trái phiếu 740 tỷ đồng, nợ ngân hàng 78 tỷ đồng, nợ phải trả khác gần 208 tỷ đồng.

Được biết, ngày 27/6/2025, Crystal Bay Việt Nam phát hành trái phiếu mã CRB12501 trị giá 755 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất kết hợp 9,5%/năm.

Crystal Bay Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Crystal Bay Intourist thành lập tháng 5/2021 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề đại lý du lịch.

Đến tháng 4/2022, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Crystal Tourism. Sau đổi tên, công ty có Chủ tịch và Tổng giám đốc mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Tới tháng 12/2022, ông Nguyễn Đức Chi lộ diện với vai trò Chủ tịch công ty. Tổng giám đốc là ông Trương Đăng Hoàng Thạch.

Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Crystal Bay Tours. Lúc này, vị trí Tổng giám đốc đổi sang ông Huỳnh Ngọc Duy. Công ty có 3 người đại diện pháp luật, ngoài Chủ tịch và Tổng giám đốc còn có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thu Trang.

Cập nhật đến tháng 4/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Crystal Bay Việt Nam. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Crystal Bay nắm 90%, ông Nguyễn Đức Chi nắm 5% và cổ đông Lê Minh Hà nắm 5%.

Đến tháng 6/2025, Crystal Bay Việt Nam có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng.

Được biết, Crystal Bay Việt Nam sở hữu cổ phần của nhiều doanh nghiệp cùng nhóm. Trong đó, Crystal Bay Việt Nam nắm giữ 18,48 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận. Hồi tháng 6/2025, toàn bộ số cổ phần trên được dùng để thế chấp tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.

Cùng thời gian, Crystal Bay Việt Nam cũng đem 42,82 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort thế chấp tại Chứng khoán VNDirect.