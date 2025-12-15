Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao sắp đi vào hoạt động

Giải cơn khát phòng lưu trú cho mùa cao điểm du lịch cuối năm

Những tháng gần đây thị trường du lịch phía Bắc đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, nhất là nhóm khách gia đình, khách MICE và khách quốc tế đến Việt Nam du lịch qua đường charter. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 18,43 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Riêng Vân Đồn ước đạt gần 2 triệu lượt khách, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch đang tạo áp lực lớn cho hệ thống cơ sở lưu trú, đặc biệt ở phân khúc 5 sao vốn vẫn còn thiếu hụt tại khu vực này.

Vì vậy, việc Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đưa vào vận hành giai đoạn 1 (Tòa tháp A, B) được coi là "đúng thời điểm", góp phần giảm áp lực về nguồn cung cho thị trường du lịch trong mùa cao điểm cuối năm. Đặc biệt, việc được lựa chọn là công trình tiêu biểu khánh thành chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã khẳng định vai trò động lực của dự án trong chiến lược phát triển du lịch – dịch vụ của Quảng Ninh nói chung và Đặc khu Vân Đồn nói riêng.

Gần 1.000 phòng lưu trú tiêu chuẩn quốc tế do Centara Hotels & Resorts vận hành, cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích đồng bộ như bến du thuyền 300 chỗ đậu, trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm giải trí, mua sắm và ẩm thực, chợ đêm... sẽ cải thiện đáng kể năng lực hạ tầng du lịch trong mùa cao điểm và đem đến nhiều sự lựa chọn dịch vụ chất lượng cho du khách.

Kích hoạt thị trường du lịch tại Đặc khu Vân Đồn

Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được khánh thành đúng vào thời điểm thị trường du lịch Vân Đồn đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng hoàn thiện và sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc ven biển và bến cảng cao cấp Ao Tiên tạo nên trục kết nối hiếm có giữa đường không – đường bộ – đường biển, mở ra điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến trải nghiệm liên vùng và thu hút dòng khách quốc tế từ Đông Bắc Á và Trung Quốc qua các đường bay charter. Đây cũng là tiền đề để Vân Đồn dần chuyển mình từ một điểm đến tiềm năng thành một trung tâm du lịch biển đảo có khả năng đón khách quanh năm.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào vận hành sẽ là cú huých lớn tới thị trường và dòng vốn đầu tư. (Ảnh – Everland Group).

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao với năng lực phục vụ quy mô lớn như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trở thành lực đẩy quan trọng, giúp Vân Đồn gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời "kích hoạt" thị trường du lịch – dịch vụ của Đặc khu Vân Đồn trong tương lai.

Không gian trải nghiệm của du khách tại Vân Đồn cũng không ngừng được mở rộng và nâng cấp. Với bến du thuyền kết nối cảng Ao Tiên, trung tâm hội nghị quốc tế, các tuyến phố ẩm thực – trung tâm thương mại, khu mua sắm, vui chơi giải trí ngay sát bờ vịnh Bái Tử Long với các hoạt động lễ hội, sự kiện quanh năm sẽ là lực hút để giữ chân du khách lâu hơn tại Vân Đồn thay vì chỉ tham quan – nghỉ ngơi ngắn ngày như trước. Khi các hoạt động lưu trú, hội họp, giải trí và khám phá biển đảo được kết nối liền mạch, Vân Đồn sẽ dần thay đổi từ "điểm đến ngắm cảnh" sang "điểm đến trải nghiệm" – mô hình du lịch đang chiếm ưu thế với dòng du khách có mức chi tiêu cao.

Song song với đó, hệ sinh thái dịch vụ địa phương cũng được kích hoạt theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Việc vận hành một tổ hợp du lịch quy mô lớn sẽ thúc đẩy các lĩnh vực như F&B, vận tải, thương mại, tour tuyến biển, dịch vụ sự kiện và sản phẩm bản địa. Điều này tạo ra chuỗi lan tỏa cung ứng trực tiếp: nhiều doanh nghiệp dịch vụ tham gia thị trường hơn, việc làm mới được tạo ra, các nhóm sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận du khách theo các tiêu chuẩn cao hơn.

Đáng chú ý, sự vận hành của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn còn giúp định hình lại dòng dịch chuyển của du khách trong khu vực. Vị trí kết nối trực tiếp với cảng Ao Tiên và sân bay quốc tế Vân Đồn, cho phép hình thành các tuyến trải nghiệm mới như du thuyền – nghỉ dưỡng – MICE – biển đảo trong một hành trình khép kín.

Từ thương cảng cổ đến tâm điểm mới – Crystal Holidays Harbour Vân Đồn góp phần giải tỏa áp lực cho Hạ Long. (Ảnh – Everland Group).

Tọa lạc tại vị trí hai mặt biển, hướng ra vịnh Bái Tử Long, khả năng tiếp cận các tuyến hải trình tới Quan Lạn, Cô Tô, Ngọc Vừng,… giúp dự án trở thành một điểm dừng chiến lược trong chuỗi trải nghiệm biển đảo, tạo điều kiện để hình thành những hành trình du lịch liên vùng hấp dẫn, kết nối đô thị – sân bay – cảng biển – hệ sinh thái trải nghiệm ven vịnh.

Với quy mô, chất lượng và định vị mang tầm quốc tế, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ trở thành điểm kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế - du lịch lân cận. Từ "thương cảng cổ thời Lý" đến "bến du thuyền hiện đại" sẽ là sự chuyển mình tất yếu của vùng đất di sản, nối dài mạch phát triển từ văn hóa – lịch sử đến kinh tế du lịch hiện đại, mở ra một tương lai liên kết vùng và quốc tế sâu rộng cho toàn khu vực Đông Bắc.

Nhờ những yếu tố này, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ làm tăng thêm lựa chọn dịch vụ lưu trú cho du khách, mà còn biến nơi đây từ một vùng biển đảo giàu tài nguyên trở thành "trung tâm nghỉ dưỡng mới" với hệ sinh thái trải nghiệm phong phú bậc nhất cả nước. Đây chính là tác động kích hoạt lớn nhất – nơi dự án trở thành hạt nhân thúc đẩy thị trường du lịch của Đặc khu Vân Đồn phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và bền vững hơn./.