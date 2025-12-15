Hưng Ngân được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bắc Ninh

Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTg chấp thuận đầu tư Dự án Khu đô thị và Dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ (phân khu A), huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm chủ đầu tư, với quy mô 246,36 ha và tổng mức đầu tư khái toán khoảng 3.087,992 tỷ đồng.

Để triển khai đảm bảo đồng bộ và phù hợp quy định của pháp luật, dự án được phân kỳ thành nhiều giai đoạn, ngày 09/02/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Khu 3 thuộc phân khu A, với diện tích 75,01 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 3.569,286 tỷ đồng. Đây là bước pháp lý quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương đầu tư của Chính phủ.

Ngày 27/11/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với phần diện tích 171,94 ha còn lại của phân khu A, qua đó hoàn thiện cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt.

Như vậy, toàn bộ phân khu A của Dự án Khu đô thị và Dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ đã được bảo đảm đầy đủ về mặt pháp lý, với tổng diện tích 246,95 ha và tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 23.600 tỷ đồng. Đây là căn cứ quan trọng để dự án tiếp tục triển khai theo đúng định hướng, đáp ứng kỳ vọng của thị trường.

Hướng tới xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh, hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, phân khu A của dự án quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng và các khu chức năng đa dạng, gồm nhà ở mới, nhà ở hỗn hợp cao tầng, thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội,…góp phần kiến tạo không gian sống chất lượng, bền vững cho cộng đồng dân cư Bắc Ninh trong tương lai.

Hiện nay, tại dự án, chủ đầu tư Hưng Ngân Group đã cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ từ giao thông nội khu, cấp – thoát nước, điện chiếu sáng đến các hạng mục kỹ thuật trọng yếu. Song song với đó, các hạng mục cảnh quan như công viên, vườn hoa, cây xanh, hồ nước và quảng trường trung tâm đang được triển khai theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Đặc biệt, đã có những hộ dân đầu tiên về sinh sống, góp phần tạo nên sinh khí mới cho một khu đô thị hiện đại đang từng bước hình thành.

Hưng Ngân Group là doanh nghiệp sở hữu tiềm lực tài chính vững vàng và uy tín trên thị trường, có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Quốc, Lâm Đồng,... Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đã tham gia dự án phát triển hạ tầng và đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong đó, khu đô thị tại Yên Phong, Bắc Ninh là dự án trọng điểm, sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại điểm giao của hai tuyến quốc lộ chiến lược: Quốc lộ 3 (cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên) và Quốc lộ 18 (cao tốc Nội Bài – Hạ Long). Vị trí này tạo lợi thế kết nối trực tiếp đến các trung tâm kinh tế – hành chính của Bắc Ninh, vùng Thủ đô và tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Nhờ đó, dự án không chỉ mang đến hệ thống tiện ích cho cư dân mà còn được kỳ vọng trở thành một "cực đô thị mới", một đô thị đa chức năng, hiện đại, đón đầu các dòng chảy phát triển vùng.

Với Hưng Ngân Group, dự án mang một ý nghĩa đặc biệt, được khởi sinh từ tâm nguyện của lãnh đạo – người con của miền quan họ mong muốn trở về góp phần dựng xây vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống. Được phát triển theo triết lý "một dự án – hai con đường", đây không chỉ đơn thuần nói về tuyến giao thông khi dự án nằm tại giao điểm hai quốc lộ lớn, mà còn là hành trình tinh thần của người con xa quê mang theo những giá trị tinh túy của năm châu trở về kiến tạo quê hương. Một hành trình gìn giữ di sản quan họ, tôn vinh bản sắc Kinh Bắc, đồng thời mở ra sự giao thoa mạnh mẽ với những chuẩn mực hiện đại của thế giới.

Với định hướng đó, dự án được kỳ vọng trở thành nơi "kết tinh giá trị xứ Kinh Bắc", đồng thời là nền tảng hình thành một đô thị hiện đại, năng động, giàu bản sắc và đầy cảm hứng cho các thế hệ tương lai.