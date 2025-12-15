Quy hoạch sông Hồng mở lối để Hà Nội phát triển một trung tâm mới

Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam hiện xấp xỉ 100 triệu người, đứng thứ 100 thế giới về mức độ tăng trưởng với 0,93%. So với các nước trên thế giới, mật độ dân số Việt Nam cũng đứng thứ 45, trung bình đạt 322 người/km2 và tỷ lệ đô thị hóa đứng thứ 187 với 40,5%.

Tăng trưởng dân số và đô thị hóa kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản (BĐS). Trong bối cảnh quỹ đất khu vực nội đô ngày càng thu hẹp, xu hướng "dịch chuyển" trung tâm trở thành quy luật tất yếu của những đô thị hiện đại. Tại Hà Nội, theo định hướng quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2065, khu vực sông Hồng và bờ đông thành phố được xác định là không gian phát triển mới, với động lực đến từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Theo kế hoạch, chỉ còn ít ngày nữa, siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư 338.000 tỷ đồng sẽ chính thức khởi công. Dự án trọng điểm của quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được kỳ vọng biến sông Hồng trở thành trục cảnh quan xanh trung tâm kết nối Hà Nội với toàn vùng.

Trong giai đoạn phát triển mới, sông Hồng dần chuyển vai trò từ ranh giới tự nhiên sang trục không gian trung tâm, góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa hai bờ. Không chỉ cụ thể hóa tầm nhìn từ quy hoạch, dự án mà còn mở ra tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trở thành biểu tượng mới đại diện cho sự phát triển của Hà Nội.

Việc mở rộng quy mô trung tâm sang phía đông để tạo ra cực phát triển mới phù hợp mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDRP bình quân 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 của thành phố. Các chuyên gia trong và ngoài nước cũng nhận định việc đầu tư mạnh vào hạ tầng là một trong những yếu tố tạo sức bật cho khu vực.

"Việt Nam đang sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa kinh tế tăng trưởng mạnh, dân số trẻ, cải cách chính sách và đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Đây sẽ là nền tảng cho một thập kỷ tăng trưởng bền vững, trong đó bất động sản tiếp tục đóng vai trò then chốt của nền kinh tế", ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam - cho biết.

Thủ đô từng chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ ra ngoài khu trung tâm với sự phát triển của khu vực Tây Hồ, Hoàng Mai, Hoài Đức, Gia Lâm... xuyên suốt gần 2 thập kỷ qua. Thành công của các đô thị thuộc "Hà Nội mở rộng" này đến từ 3 yếu tố cốt lõi gồm hạ tầng, tiện ích và không gian xanh. Xem xét những yếu tố đó, có thể thấy Long Biên thậm chí sở hữu tiềm năng phát triển mạnh hơn những khu đô thị vùng ven kể trên.

Những trung tâm mới hình thành khi hạ tầng lõi thủ đô ngày càng quá tải với mảng xanh sinh thái hạn chế.

Về hạ tầng, Long Biên dù nằm ở khu vực ven đô nhưng có vị trí tiếp giáp trực tiếp khu vực trung tâm, chỉ cách bởi sông Hồng. Rào cản tâm lý cách sông giờ đây đã được gỡ bỏ khi thành phố đã và đang đồng loạt khởi công nhiều cây cầu lớn, đặc biệt là giữ vai trò kết nối trực tiếp Long Biên với khu vực Hoàn Kiếm. Về tiện ích và không gian xanh, Long Biên không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng biến nơi đây thành khu vực phát triển đô thị ven sông cùng hệ thống công viên sinh thái, mà còn là nơi duy nhất tại thủ đô có sân golf 27 lỗ chuẩn quốc tế.

Tại diễn đàn BĐS nhà ở Việt Nam diễn ra ngày 6/12, CBRE cho biết xu hướng đầu tư đang có sự dịch chuyển theo hướng "ly tâm" có chọn lọc, khi nhà đầu tư sẵn sàng mở rộng bán kính di chuyển để đổi lấy không gian sống chất lượng, với điều kiện hạ tầng giao thông được đảm bảo. Bên cạnh đó, dòng vốn có xu hướng tập trung vào các khu vực được định hình trở thành trung tâm mới, ưu tiên những dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đề cao các giá trị về sức khỏe và phát triển bền vững. Từ những yếu tố này, nhiều chuyên gia nhận định Long Biên có tiềm năng thu hút đầu tư vào các sản phẩm bất động sản đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn, trong đó có phân khúc biệt thự cao cấp.

Biệt thự golf nội đô tại Long Biên sở hữu nhiều đặc quyền như nằm giữa không gian sinh thái, sân golf chuẩn quốc tế với hạ tầng phát triển toàn diện.

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, trong phân khúc cao cấp, biệt thự, liền kề, nhà phố tiếp tục có giá leo thang, dao động 50-400 triệu đồng/m2, tăng 5-10% so với các đợt mở bán trước. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn - nhận định chu kỳ phục hồi của thị trường đã bắt đầu từ năm 2024 và còn nhiều dư địa. Năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường phân hóa rõ nét và đi vào quỹ đạo ổn định hơn.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, phân khúc bất động sản cao cấp dù có mức tiếp cận cao vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ sự xuất hiện của các dự án đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng triển vọng cải thiện hạ tầng và uy tín từ các chủ đầu tư trên thị trường.

Trong bối cảnh không gian phát triển đô thị sinh thái và thương mại dịch vụ mới đang hình thành, Long Biên hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trong danh mục đầu tư BĐS của cộng đồng tinh hoa nhờ vị trí gần trung tâm, hạ tầng giao thông thuận lợi, môi trường sống xanh và riêng tư cùng hệ thống tiện ích chất lượng cao. Lúc này, sức hút khó cưỡng từ nhu cầu khẳng định đẳng cấp và chất sống sẽ hướng tầm nhìn của giới thượng lưu về những dự án như Long Bien Golf Villas - khu biệt thự hạng sang tọa lạc tại vị trí kim cương trong quần thể sân golf với số lượng 112 căn cực khan hiếm.