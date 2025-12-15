5 sân bay tốt nhất thế giới 2025

Năm 2025, bảng xếp hạng các sân bay tốt nhất thế giới của Business Traveller đã nêu bật 5 điểm đến xuất sắc ở tất cả các khía cạnh. Những sân bay này liên tục vượt qua các giới hạn với kiến trúc tiên tiến, bố cục trực quan, ẩm thực và bán lẻ sáng tạo, cùng trải nghiệm phòng chờ sánh ngang các khách sạn.

1. Sân bay quốc tế Changi (Singapore)

Sân bay quốc tế Changi Singapore. (Ảnh: Changi Airport)

Changi Singapore một lần nữa khẳng định là sân bay tốt nhất thế giới, như là chuẩn mực vàng toàn cầu về thiết kế và sự thoải mái cho hành khách.

Hơn cả một sân bay, Changi Singapore mang đến một trải nghiệm kết hợp giữa mua sắm, thiên nhiên, giải trí và hiệu quả theo cách mà không một nơi nào khác có thể sao chép ở cùng mức độ.

Điểm nổi bật của sân bay là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, được bao quanh bởi những khu vườn bậc thang và những con đường đi bộ giống như rừng.

Bên trong sân bay Changi. (Ảnh: Architectural Digest India)

Các nhà ga tại sân bay Changi thiết kế dễ di chuyển, với biển báo rõ ràng, nhiều chỗ ngồi, làn kiểm tra an ninh có thể điều chỉnh và một trong những hệ thống xử lý hành lý đáng tin cậy nhất thế giới.

Các phòng chờ của sân bay luôn được xếp hạng trong số những phòng chờ tốt nhất, trong khi các buồng ngủ, phòng tắm và khu vực yên tĩnh giúp cho ngay cả những chuyến quá cảnh dài cũng trở nên thoải mái cho hành khách hạng phổ thông.

2. Sân bay quốc tế Hamad, Doha (Qatar)

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha. (Ảnh: Archdaily)

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha (Qatar) giành vị trí thứ hai, là một trong những sân bay có kiến trúc ấn tượng và sang trọng nhất thế giới. Nơi đây kết hợp không gian, phong cách và thiết kế hiện đại, với trần nhà cao vút, những tác phẩm nghệ thuật.

Đặc biệt, không gian nhà ga rộng mở giúp loại bỏ tình trạng tắc nghẽn thường thấy ở các sân bay. Nơi đây nổi tiếng với quy trình di chuyển hành khách thông suốt, an ninh hiệu quả và bố cục trực quan giúp việc chuyển tiếp dễ dàng, ngay cả trong giờ cao điểm.

(Ảnh: CNA Lifestyle)

Việc bổ sung Orchard, không gian vườn trong nhà tươi tốt với ánh sáng tự nhiên và cây xanh rủ xuống, tạo thêm một lớp yên tĩnh mới cho bầu không khí tổng thể của sân bay.

Sân bay quốc tế Hamad cung cấp sự tiện lợi nhờ ứng dụng công nghệ. Hệ thống sinh trắc học, ki-ốt tự phục vụ và màn hình thông tin kỹ thuật số cho phép hành khách di chuyển nhanh chóng.

3. Sân bay quốc tế Istanbul, Istanbul ( Thổ Nhĩ Kỳ)

(Ảnh: Invest.gov)

Sân bay Istanbul xếp vị trí thứ ba nhờ quy mô ấn tượng và chức năng hiện đại. Là một trong những sân bay lớn nhất châu Âu, Istanbul quản lý lưu lượng giao thông khổng lồ một cách hiệu quả nhờ bố cục rộng rãi, đường băng hiện đại và hệ thống tự động được thiết kế để đáp ứng công suất cao mà không gây quá tải cho hành khách.

Kiến trúc nhà ga ấn tượng, với nội thất rộng rãi, hệ thống chiếu sáng hiện đại và nhiều chỗ ngồi ngay cả trong giờ cao điểm. Các phòng chờ góp phần đáng kể vào danh tiếng của sân bay, cung cấp đầy đủ mọi thứ từ khu vực ăn uống quốc tế đến khu vực làm việc riêng tư, khu vực dành cho gia đình, phòng giải trí và không gian thư giãn rộng lớn.

4. Sân bay quốc tế Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)

(Ảnh: Blacklane)

Sân bay quốc tế Hong Kong nổi bật bởi thiết kế thân thiện với hành khách, quy trình vận hành tinh gọn và tiêu chuẩn vệ sinh cao.

Các nhà ga rộng rãi và thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Phòng chờ vẫn nổi tiếng thế giới về sự hiếu khách, khu vực thư giãn, ẩm thực cao cấp và nội thất trang nhã.

Sân bay này cũng mang đến trải nghiệm mua sắm và ăn uống đặc sắc, kết hợp hương vị địa phương với các thương hiệu quốc tế.

5. Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia)

(Ảnh: Traveldailymedia)

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur giành vị trí thứ năm nhờ kiến trúc rộng rãi, lòng hiếu khách nồng hậu của người Malaysia và các tiện nghi ngày càng được cải thiện.

Bố cục nhà ga trực quan, hành khách được hưởng lợi từ quy trình nhập cảnh suôn sẻ, đội ngũ nhân viên mặt đất chuyên nghiệp và nhiều chỗ ngồi. Các lựa chọn ăn uống tại sân bay bao gồm sự kết hợp giữa các món ăn Malaysia được yêu thích và ẩm thực quốc tế, mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức hương vị vùng miền ngay cả trong thời gian quá cảnh ngắn.