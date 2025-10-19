CSGT ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý cuối năm: Tập trung vào lỗi bị phạt tới 40 triệu

Sáng 18/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông từ nay đến cuối năm.

Theo kế hoạch này, lực lượng CSGT sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để huy động thiết bị kỹ thuật, thành lập tổ tuần tra, kiểm soát lưu động và cố định. Mục đích của việc này là để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt các vụ TNGT nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Công An Hà Nội

Trong số các hành vi tăng cường kiểm tra, vi phạm nồng độ cồn được đặt làm một trong các vị trí “mũi nhọn”.

Trên đường bộ, CSGT sẽ tập trung xử lý người lái xe sử dụng rượu, bia vượt ngưỡng cho phép (đo máu hoặc hơi thở), phối hợp kiểm tra ma túy khi cần. Đồng thời, lực lượng cũng kiên quyết xử lý các vi phạm khác như lái xe vượt tốc độ, đi sai phần đường/làn đường, vượt sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi, xe cơi nới thành thùng, chở quá tải, quá số người, đón trả khách sai quy định…

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Không chỉ chú trọng xử phạt, kế hoạch cao điểm còn yêu cầu CSGT phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông để giảm ùn tắc, đặc biệt các trục chính ra vào Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng yếu.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm soát giao thông, các tổ công tác sẽ phối hợp phát hiện và xử lý tội phạm (buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, khai thác cát sỏi trái phép, đua xe trái phép…), nhằm vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng ngừa rủi ro cho người dân.

Lái xe khi say rượu: Quá nguy hiểm!

Lái xe sau khi uống rượu, bia (hoặc sử dụng chất kích thích) làm mất hoặc giảm sự tỉnh táo — tạo ra rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn:

- Phản ứng chậm: Khi có cồn trong cơ thể, tốc độ xử lý tình huống bị kéo dài — khó phanh gấp, khó xử lý chướng ngại vật bất ngờ.

- Phán đoán sai: Sự ảo giác, nhầm lẫn khoảng cách hoặc tốc độ khiến người lái dễ đánh giá sai tình huống.

- Mất kiểm soát phương tiện: Dễ xảy ra hiện tượng lấn làn, chệch hướng, không giữ được quỹ đạo ổn định.

- Lái xe liều, phóng nhanh, vượt ẩu: Cảm giác “máu liều”, chủ quan gia tăng khi có cồn — đặc biệt trong giao thông đông, dễ gây hỗn loạn giao thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Beckham Law Firm

- Hậu quả tai nạn nặng hơn: Khi va chạm xảy ra, người có rượu bia dễ bị thương nặng hơn; khả năng cứu chữa cũng khó khăn.

- Lan truyền rủi ro cho người khác: Một xe mất kiểm soát có thể kéo theo va chạm liên tiếp với nhiều phương tiện — gây “đám cháy domino”.

- Tác động tâm lý, thiếu tập trung kéo dài: Cồn ảnh hưởng thần kinh, gây lơ đãng, không chú ý biển báo, tình huống đột xuất.

Chính vì những mối nguy trên, Luật Giao thông đường bộ và các nghị định xử phạt đặt ra quy định rất nghiêm về việc không để người uống rượu, bia điều khiển phương tiện, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn từ chính sự mất tỉnh táo.

Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024

Dưới đây là bảng tổng hợp các lỗi vi phạm nồng độ cồn theo từng loại phương tiện và hình thức xử lý (phạt tiền + xử lý kèm theo) theo Nghị định 168/2024: