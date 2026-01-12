Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT bất ngờ phát hiện "bí mật" về lô hàng 10 tấn trên xe đầu kéo

12-01-2026 - 07:36 AM | Thị trường

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe đầu kéo lưu thông khi không đảm bảo đèn chiếu sáng và phát hiện "bí mật" về lô hàng chở trên xe.

Ngày 11-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết đang phối hợp với phòng chức năng để tiếp tục làm rõ các trường hợp vận tải hàng hoá nhưng không bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Ảnh 1.

Chiếc xe đầu kéo vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa nhưng không đáp ứng yêu cầu về hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 9-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 22+100 Quốc lộ 1, đoạn đường tránh TP Huế, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP Huế đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-628.xx do ông Trần Ngọc Q (SN 1995, trú tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra của CSGT xác định người này điều khiển phương tiện khi không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Bất ngờ hơn, trong quá trình xử lý vi phạm, tổ CSGT phát hiện trên xe ông Q. đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa là sản phẩm động vật, thực phẩm như gà thành phẩm, sữa, bia...

Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với toàn bộ số hàng hóa vận chuyển.

Ông Q, khai lô hàng này được vận chuyển từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 10 tỉnh lộ 18, xã Phú Vang, TP Huế, lực lượng CSGT phát hiện một ô tô vận chuyển khoảng 500 bao đường không có hóa đơn chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo Q.Nhật

Người Lao Động

Từ Khóa:
xe đầu kéo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Sản vật trời ban' của Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, lần đầu gia nhập 'câu lạc bộ 5 tỷ USD'

'Sản vật trời ban' của Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, lần đầu gia nhập 'câu lạc bộ 5 tỷ USD' Nổi bật

Vỡ mộng, các hãng xe Mỹ - Nhật - Hàn - EU đua nhau 'quay xe' làm xe giá rẻ: Giá trung bình dự kiến khoảng 800 triệu đồng, người tiêu dùng 'lợi đơn lợi kép'

Vỡ mộng, các hãng xe Mỹ - Nhật - Hàn - EU đua nhau 'quay xe' làm xe giá rẻ: Giá trung bình dự kiến khoảng 800 triệu đồng, người tiêu dùng 'lợi đơn lợi kép' Nổi bật

Aeon Mall bây giờ bán cả cỗ Tết "full mâm 10 món", nhìn cực xịn nhưng giá thế nào?

Aeon Mall bây giờ bán cả cỗ Tết "full mâm 10 món", nhìn cực xịn nhưng giá thế nào?

05:11 , 12/01/2026
Ông Trump tiết lộ lý do Mỹ nhất định phải có Greenland

Ông Trump tiết lộ lý do Mỹ nhất định phải có Greenland

21:25 , 11/01/2026
Suzuki e-Access - Xe máy điện giá quy đổi 55 triệu đồng, chạy 95 km/sạc liệu có về Việt Nam?

Suzuki e-Access - Xe máy điện giá quy đổi 55 triệu đồng, chạy 95 km/sạc liệu có về Việt Nam?

21:19 , 11/01/2026
700k một ký heo quay dính nạc hot nhất Việt Nam đầu năm nay, ai ăn xong cũng tiếc đứt ruột!

700k một ký heo quay dính nạc hot nhất Việt Nam đầu năm nay, ai ăn xong cũng tiếc đứt ruột!

18:45 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên